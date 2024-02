El vicegobernador de Chubut desmintió las declaraciones de Guillermo Francos en torno a la deuda de la provincia

"O hay una muy mala gestión administrativa en el despacho del ministro y no ven las notas o hay una intención deliberada de tenernos con la patas arriba de las cabezas", aseguró Gustavo Menna en C5N.

"Estamos aguardando la respuesta. Una vez que respondan, lo analizaremos y lo enviaremos al Ministerio de Economía como corresponde. Adjunto para mayor claridad el intercambio de notas", escribió el funcionario nacional en su red social.

Desmintiendo dicha afirmación, Menna sostuvo que en diciembre la provincia solicitó el diferimiento de los pagos, algo que ocurrió ese mes y en enero pero ya no en febrero. "Esa negativa ocurrió como consecuencia de que nosotros accionamos contra la quita del Fondo Compensador de la Tarifa de Transporte. Lo hicimos porque fue una quita de facto, esos fondos están establecidos en una ley y solo se puede alterar con otra ley. Acudimos a la Justicia y la Justicia nos dio la razón y ahí de golpe empezó la retención", denunció el vicegobernador.

"Nosotros hemos denunciado que hay una retención ilegal de fondos de coparticipación que son de la provincia de Chubut. No son aportes del tesoro nacional, no es una preventa, no es una dádiva, es lo que le corresponde a la provincia por derecho propio", expresó Menna quien indicó que la coparticipación representa casi el 33% de los fondos de la provincia.

El vicegobernador reconoció que su provincia tiene una deuda con el Estado que fue tomada por el gobierno anterior pero sostuvo que esa deuda tiene "una tasa de usura" porque se ajusta por inflación. "Nosotros no somos responsables del desastre que tiene la provincia pero tenemos que hacernos cargo porque la deuda de los Estados hay que honrarlas. Lo que le pedimos al gobierno es sacar la cabeza fuera del agua", señaló.

Ante esa situación Menna aseguró que le solicitaron al ministerio de Economía realizar un canje de deuda con respaldo de títulos públicos y regalías para de ese modo precancelar la deuda con el Estado. "Falta la autorización del Banco Central y no la dan", indicó.

Luego volvió sobre las declaraciones de Francos y aseguró que su provincia se la pasó presentando notas para alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes. "El ministro dijo que presentamos notas el 22 de febrero, esto no es cierto. Hay notas desde el 15 de diciembre que venimos gestionando porque sabíamos que el tema de la deuda pública de la provincia con acreedores privados en títulos emitidos en dólares con letras del Tesoro y con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial era un problema. De manera tal que lo encaramos desde el primer momento", manifestó.

