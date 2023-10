El tenso cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel por una propuesta de Bullrich: "De facto"

La libertaria expuso el fragmento con un mensaje: "Patricia, ésto es ilegal. No se puede hacer. Lo que si vamos a hacer es limitar la comunicación y eso significa que NO puede haber celulares en las cárceles. Debe haber teléfono público pero de ninguna forma se puede hacer lo que propones porque es ilegal" .

En esa línea, Villarruel continuó con sus argumentos y sostuvo que "las garantías constitucionales del debido proceso no se pueden reformar porque son la parte pétrea de la Constitución". "Hay que reinstalar la Inteligencia Criminal pero de ninguna manera vamos a ir contra la Constitución o afectar los derechos humanos. Lamento, Patricia, pero esto es cualquiera", precisó.

En ese contexto, Luis Petri el compañero de fórmula de Bullrich, no se hizo esperar y respondió en defensa de Juntos por el Cambio. "Hacéte asesorar, ya están prohibidos los celulares y es obligatorio colocar inhibidores de señal en las cárceles", sostuvo el candidato a vice que también rememoró que se trata de una ley que se aprobó en 2017 y es de su autoría.

"En ese momento, como ahora, decían que no podíamos inhibir las señales de celulares en las cárceles, modificamos la ley y hoy sí se puede. Este gobierno no tiene la decisión política de cumplirlo. Nosotros lo vamos a hacer. Decían que no se podía exigir el cumplimiento íntegro de las penas y lo hicimos", continuó.

Luego, defendió las ideas de su espacio y advirtió: "Vamos a terminar con los delitos planificados dentro de las cárceles y todo delincuente que organice delitos en las cárceles va a ser escuchado judicialmente". "Con nosotros el delito se termina en serio".

Victoria Villarruel le respondió es "preocupante que los candidatos a presidente y vice de JxC no sepan distinguir una ley nacional de la Constitución Nacional". En ese contexto, explicó que "intervenir la comunicación entre un preso y su abogado rompe con las garantías del debido proceso reconocidas por la Constitución".

"Hasta un alumno de 1er año de Derecho sabe eso. Y, además de que no puede, implicaría una reforma de la Constitución. Repasen un poco de derecho constitucional", concluyó la candidata a vicepresidenta de Javier Milei.

La pelea parecía seguir con una respuesta de Petri, sin embargo la candidata a vice de Juntos sorprendió al publicar que Villarruel lo había bloqueado en redes sociales, por ende no podía responderles sus últimos mensajes. "La demócrata Villarruel, incapaz de responder me bloqueó de facto", sentenció en la red social haciendo referencia a sus vínculos con la dictadura militar.