El Senado suspendió la sesión en la que iba a debatirse la ampliación de la Corte Suprema

No habrá sesión en el Senado.

"Entre los bloques acordamos posponer el tratamiento. Algunos no pueden venir por problemas de salud y otros por inconvenientes con el transporte aéreo ", aseguró a Télam el jefe del interbloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans .

No obstante, en las últimas horas surgieron algunos inconvenientes contra el deseo del oficialismo de aprobar el proyecto. A través de sus voceros, el oficialista puntano Adolfo Rodríguez Saá dejó saber que no apoyará la iniciativa; al igual que uno de los aliados del Frente de Todos: el rionegrino Alberto Weretilneck. Con esas dos bajas, el interbloque mayoritario no llega al número necesario ante la negativa de Juntos por el Cambio de apoyar la norma.

Qué dice el proyecto de ampliación de la Corte Suprema

El primer artículo establece que la Corte Suprema "estará compuesta por veinticinco (25) jueces y juezas" y que "a efectos de asegurar la diversidad de género" podrá "integrarse por hasta trece (13) jueces o juezas del mismo género".

En el segundo artículo, el expediente mantiene la idea de que "durante el proceso de nombramiento e integración, las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que la integren al momento de adoptarlas".

Además, se sigue sosteniendo que "los actuales integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conservarán sus cargos conforme estipula el artículo 110 de la Constitución Nacional" y que "la cobertura de vacantes tendrá en consideración la actual composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" de cuatro jueces tras la renuncia, a fines del año pasado, de Elena Highton de Nolasco.