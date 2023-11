El respaldo de un jugador de la Selección argentina al comunicado en apoyo a la candidatura de Sergio Massa

Ahora, Milei dice que no va a hacer todo lo que prometió en campaña

En una solicitada difundida en las redes sociales , exfutbolistas y jugadores en actividad, entre los que se encuentran tres campeones mundiales en 1978 y 1986, llamaron a votar por el candidato de Unión por la Patria y advirtieron que deben tener una postura activa de cara a la votación: "El fútbol es la pasión de los argentinos y nosotros, los protagonistas, no podemos mantenernos al margen cuando se juega un partido tan importante".

Tras repasar varios argumentos, entre ellos las posturas políticas de Milei, sus dichos sobre la dictadura y la cuestión de la privatización del fútbol, "los y las abajo firmantes, ya sabemos de qué lado queremos estar ante la encrucijada en la que nos pone la historia: por los pibes de Malvinas que no vamos a olvidar, por el Diego y no por la asesina de guerra Margaret Thatcher, por las disidencias, por el amor y por la patria es que llamamos a acompañar la fórmula que encabeza Sergio Massa".

El texto se difundió ampliamente en las redes sociales, donde cosechó el apoyo de uno de los campeones del mundo en Qatar, generalmente poco afectos a dar opiniones políticas. Se trata de Lisandro Martínez, formado en Newell's y con presente en Manchester United, quien le dio like a la publicación en Twitter.

Lisandro Martínez fav like Futbolistas Unidxs Sergio Massa balotaje Twitter @LisandrMartinez

Futbolistas en actividad y retirados llamaron a votar a Massa: "No podemos ser neutrales"

Diferentes exfutbolistas y jugadores que se encuentran en actividad llamaron a votar al candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, de cara al balotaje del domingo con el postulante por La Libertad Avanza, Javier Milei.

En una solicitada difundida en las redes sociales, advirtieron que deben tener una postura activa de cara a la votación: "El fútbol es la pasión de los argentinos y nosotros, los protagonistas, no podemos mantenernos al margen cuando se juega un partido tan importante".

"Sabemos que cada vez que alzamos la voz somos señalados, estigmatizados o silenciados, sobre todo cuando nuestras posiciones no coinciden con la de los sectores del poder concentrado. Pero en ésta no podemos ser neutrales" continuaron en esta línea.

En tanto, rechazaron las ideas del libertario: "Es por eso que hoy, cuando tan abierta y explícitamente se disputan dos modelos de país, donde se ponen en discusión los consensos básicos construidos por nuestra joven democracia, es que queremos expresar que vemos con mucha preocupación las posiciones políticas que representa Javier Milei, no sólo por su contenido sino también por sus formas, algo que en nuestra profesión intentamos ponderar cada fin de semana".

En tal sentido, criticaron los dichos de Milei referidos a la última dictadura cívico-militar. "No queremos con nuestro silencio ser cómplices de los discursos de odio que éste candidato viene pregonando hace mucho tiempo, de la violencia verbal que sabemos deviene en violencia física, del negacionismo a lo ocurrido durante la última dictadura que dentro de lxs 30.000 compatriotas que se llevó, contamos a 220 deportistas", advirtieron.

Lisandro Martínez Licha Selección Argentina Copa del Mundo Mundial Qatar 2022 Lisandro Martínez, campeón en el Mundial Qatar 2022, mostró su apoyo a Sergio Massa de cara al balotaje del 19 de noviembre. Télam

También cuestionaron la idea de privatización de los clubes: "Con mayor preocupación observamos la últimas declaraciones del candidato donde reivindica las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), porque adherimos fervientemente a aquel lema que dice que 'un pibe más en el club es un pibe menos en la calle', porque nuestros clubes no son el negocio de nadie; sino la inclusión de miles; y porque creemos que la pasión no se privatiza".

En este marco, destacaron el rol sobre las instituciones. "Que nuestros clubes no son un negocio, y que se sostienen con el esfuerzo voluntario de muchos y muchas que los mueve el compromiso, la solidaridad y la vocación. Que no nos mueven las reglas del mercado. No queremos que el mercado sea el que ordene las relaciones de nuestras vidas", remarcaron.

"Como futbolistas, y fundamentalmente como argentinos, no podemos ni queremos quedarnos callados, porque sabemos que en la próxima elección se juegan muchas cosas: los consensos mínimos de la democracia y de la convivencia social. Porque sabemos que falta mucho, y que hay grandes y valederas demandas por cumplir, pero estamos seguros que no es para atrás. Nunca vamos para atrás", aseveraron sobre la votación.

Asimismo, ponderaron la propuesta de lograr una unión: "No es con violencia, no es con gritos ni con insultos. Siempre es para adelante, aprendiendo, corrigiendo, haciendo autocrítica, en equipo, con más trabajo y con más unidad... con unidad nacional. Con todxs lxs que tenemos puesta la camiseta argentina".

Por último, explicaron el motivo por el cual llaman a votar al ministro de Economía: "Por eso el 19 de noviembre, los y las abajo firmantes, ya sabemos de qué lado queremos estar ante la encrucijada en la que nos pone la historia: por los pibes de Malvinas que no vamos a olvidar, por el Diego y no por la asesina de guerra Margaret Thatcher, por las disidencias, por el amor y por la patria es que llamamos a acompañar la fórmula que encabeza Sergio Massa".