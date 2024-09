El reclamo de los no docentes universitarios: "En ocho meses, nuestros salarios retrocedieron más del 50%"

Los no docentes reclaman que no hay respuestas desde el Gobierno al tema de los salarios.

Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN), dialogó con Juan Amorín en La Mañana, por C5N, donde remarcó que "este no es un problema económico ni de falta de plata, es una decisión política, para este gobierno el modelo de país es uno en el cual la universidad pública no solamente no entra, sino que lo perjudica, porque forma ideas, opiniones, y no quieren tener a un pueblo formado y preparado".