Docentes universitarios van a paro por el financiamiento: "Milei viene a destruir un sistema de más de 100 años"

Antonio Rosselló, miembro de las mesas ejecutivas de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica), dialogó con Adrián Salonia en Bien de Domingo, por C5N, sobre el rol de la ciencia en el país y la visión del Presidente.

"Tenemos que empezar a hablar de las cosas como son: Javier Milei no solo es caótico o tiene gestos obsecenos, es un fascista consumado. Tenemos cinco premios Nobel, más que ningún otro país en Latinoamérica, tres de ellos en ciencia. Uno en Derechos Humanos, otro por la paz por evitar una guerra por el petróleo entre Bolivia y Paraguay. Todos egresados de las universidades públicas. Uno de esos, Bernardo Houssay, es el creador del Conicet, que fue creado bajo la Revolución Libertadora y el gobierno de Frondizi, no sobre un gobierno nacional o popular", sostuvo.

Marcha universitaria federal La Marcha Federal Universitaria realizada a fines de abril consiguió fondos para el funcionamiento, pero los salarios docentes siguen en números de pobreza. Reuters

"Milei viene a destruir un sistema de vida que tenemos los argentinos, que en ciencia y educación tiene desde 1880 con la Ley 1420, desde 1918 con la Reforma Universitaria o desde la creación del Conicet", añadió.

Rosselló remarcó que "es increíble que diga eso esta semana, cuando Estados Unidos, el regulador de los mercados de la soja, el trigo y el maíz, del que dependen las exportaciones, acaba de aprobar para sembrar trigo en zonas de sequía una variante que fue descubierta por el Conicet en Santa Fe".

El docente destacó que "el 50% de las investigaciones se realizan en las universidades" y cuestionó: "Hoy se va a privatizar Nucleoeléctrica Argentina. La política sobre la energía nuclear que vende el INVAP al exterior compitiendo en licitaciones con las grandes potencias del mundo lleva 80 años, se creó bajo el primer gobierno peronista. Más allá de que haya ministerio o secretaría, lo importante es que lo que se quiere crear es un desarrollo de ciencia que sostiene el pueblo argentino con sus impuestos".

"Un niño pobre que va y compra pan y leche, si es que llega a poder comprarlo, paga 21% de IVA y 6% de Ingresos Brutos. Con ese Presupuesto se subsidia la ciencia y la tecnología, para que dentro de dos generaciones podamos tener autonomía nacional y un progreso social autónomo y una mejora en la calidad de vida. Un investigador como yo, por ser titular de cátedra y tener investigación aparte recibió cero pesos de subsidio este año", detalló.

Paro docente universitario

Entre otros ejemplos, Rosselló mencionó que "durante la pandemia de Covid-19 se generó una vacuna argentina para no depender de los grandes laboratorios. Ahora, Federico Sturzenegger, en entre otras groserías, dijo que no se pueden importar medicamentos más baratos de la India porque la casta de Bagó, un empresario superproteccionista en contra de la salud pública, porque hay regulaciones de ANMAT. Se generan acá medicamentos y no se ponen. El Malbrán, donde se hicieron las pruebas del atentado contra Nicolás Pino, es un centro del Conicet".

"El gas pimienta que le tiraron a nuestros viejos es más caro que la jubilación que cobraban los reprimidos. No desmantelan el Estado, generan uno represivo. Patricia Bullrich acaba de crear un comando unificado para combatir los piquetes, los bloqueos y las defensas de las mineras y las hidrocarburíferas que están en manos de capitales extranjeros. Los u$s100 mil millones para la SIDE son para espiarnos a todos los que nos organizamos para tener un desarrollo autónomo y una mejor calidad de vida", subrayó.

El docente recordó que "el miércoles 11 y jueves 12 de septiembre vamos al paro y a la movilización". "El miércoles contra el veto a la ley jubilatoria y contra la represión, que nosotros también sufrimos. En Mar del Plata nuestro local sufrió un balazo de bandas anónimas fascistas para amedrentarnos porque hicimos una movilización la semana anterior", explicó.

"El jueves movilizamos con paro al Congreso para que se vote la Ley de Financiamiento Universitario que cuesta 0,14% del PBI, con solo lo que se bajó el Impuesto PAIS se pagaba todo el presupuesto universitario. Ese logro que dice haber tenido el Presidente lo va a invertir en pago de deuda y represión y no en investigación, ciencia y desarrollo nacional autónomo y salarios para los docentes que cobramos el peor salario de todo el país que es de $310 mil para el cargo testigo", concluyó Rosselló.

Docentes universitarios realizarán un nuevo paro este jueves en reclamo de financiamiento

Docentes universitarios nucleados en la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realizarán este jueves un nuevo paro nacional para pedir por la Ley de Financiamiento Universitario con el objetivo de mejorar los salarios y el presupuestos de las casa de estudio.

"Por la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. En repudio al veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria. ¡Sin salarios dignos, no hay universidad pública de calidad!" escribió la Conadu en su cuenta oficial de X.

image.png

El martes en el Senado se dio dictamen de comisión al proyecto de aumento presupuestario a las universidades nacionales que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. En la última sesión en el recinto, la UCR, Unión por la Patria y bancadas provinciales habían impuesto su mayoría para aprobar una preferencia y así tratar ese proyecto en la próxima reunión del pleno.

De avanzar, ese aumento de los recursos para las universidades nacionales, que incluye un incremento para los docentes y no docentes, generará un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. De todos modos, el Gobierno ya advirtió que podría vetar esta ley como sucedió con el aumento de las jubilaciones.

Los detalles del proyecto

El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades de acuerdo a la inflación.

La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.

De acuerdo a la oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de $210.742 millones; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de $86.254 millones, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los $441.600 millones.

Uno de los puntos centrales es que se aumentarán todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación. Al respecto, establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante ese periodo.

Posterior a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre, los salarios deberán actualizarse en forma mensual y conforme a la inflación informada por el Indec. Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia sólo si hay un acuerdo entre las organizaciones gremiales y autoridades universitarias que tenga el aval del Gobierno.