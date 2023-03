El pronóstico económico de Maslatón: "No hay ninguna posibilidad de una hiperinflación"

"Para mí no hay ninguna posibilidad de una hiperinflación, no hay condiciones. Se podría haber dado en 2018, 2019 o 2020, pero fracasó. Nunca se encendió la mecha inflacionista de años como 1989. No se dio eso y ya no se va a dar. El país está creciendo, se está recuperando todo", analizó el economista.