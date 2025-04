El oficialismo reconoció que el Gobierno pidió suspender la sesión por los pliegos de Lijo y García Mansilla

"Esas cosas quedan en mí, no voy a exponerme en ese tema, pero a nadie le gusta perder", deslizó el legislador este domingo en una entrevista, aunque evitó precisar si la vicepresidenta Victoria Villarruel lo retuvo en su despacho del Congreso para que no bajara al recinto.

"Hubo una reunión de labor y la decisión la tomaron los senadores", explicó a Radio Rivadavia. También aclaró que Villarruel no participó de ese intercambio porque se encontraba en ejercicio de la Presidencia debido al viaje relámpago del mandatario Javier Milei a los Estados Unidos.

"Creemos que hay que integrar rápidamente la Corte. No se pudo hacer con estos dos pliegos, y lamentablemente la política se entromete en algo que el Ejecutivo había solicitado, dos hombres que tenían dictamen y la evaluación hecha por senadores. Tenemos que seguir trabajando", sostuvo.

Senado El Senado rechazó los pliegos de Lijo y García Mansilla por amplia mayoría. X (@SenadoArgentina)

En ese sentido, expresó su deseo de que "la política nos acompañe cuando haya que votar los pliegos de otros ciudadanos", ya que "la Justicia que debe tener un rol independiente". "Lo único que faltaron fueron los votos. La política tiene un rol que participa directamente para estar dentro de la Justicia", afirmó.

En cuanto a la situación de García Mansilla, que asumió en la Corte por decreto, Abdala aseguró que el mecanismo fue "totalmente institucional" y la decisión de continuar o no en el cargo le corresponde al propio juez. "No le pudimos dar los dos tercios, a mi modo de ver lo debe resolver él. No corresponde que opine", concluyó.

Tras el rechazo de los pliegos de los jueces, el Gobierno le contestó a la Corte Suprema

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le respondió al juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, quien había afirmado que el juez Manuel García Mansilla debería dejar su lugar en el máximo tribunal tras el rechazo del Senado: "A veces uno hace declaraciones que no tienen fundamentación con la propia historia", sostuvo.

En una entrevista en Radio con Vos, el jefe de ministros precisó que no le "preocupan demasiado" los dichos de Lorenzetti, quien había señalado que no aceptaría ser designado por decreto. "Yo no sé, la verdad a veces uno hace declaraciones que no tienen fundamentación con la propia historia. Él le tomó juramento", recordó.

Francos insistió en que la designación de García-Mansilla es constitucional, ya que fue ratificada por la Corte Suprema. "El último órgano que sanciona la constitucionalidad de un acto es la Corte Suprema. Y la Corte ratificó los decretos del presidente Milei designando en comisión a García Mansilla y al juez Lijo", señaló.