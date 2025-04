Ricardo Lorenzetti: "Yo nunca aceptaría ser designado por decreto"

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti se refirió este viernes a la situación de su par Manuel García Mansilla, luego de que el Senado de la Nación rechace el pliego con su designación en comisión firmado por el presidente Javier Milei. "Es una decisión personal que él estará evaluando" , refirió al evitar opinar sobre si el magistrado debería renunciar o no a su cargo, aunque lanzó: "Yo nunca aceptaría ser designado por decreto".

“Yo no puedo opinar porque son temas jurídicos. Primero, el doctor García Mansilla es una persona honorable, que está trabajando con nosotros y él es el que va a opinar sobre esto. Va a decir 'bueno yo considero que voy a continuar o no voy a continuar'. Es una decisión personal que él estará evaluando", señaló Lorenzetti ante la consulta concreta sobre si el flamante supremo debería renunciar o no.