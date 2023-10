El nuevo spot de Sergio Massa a poco más de una semana de las elecciones

“Yo creo en un Estado presente, pero eficiente. Defendemos la escuela pública, pero cuando hay buenas escuelas y los docentes adentro del aula”, comentó.

Además, el candidato por Unión por la Patria remarcó que “entre decir y hacer, prefiero hacer”.

Asimismo durante el spot toman el momento en el que se estableció que los trabajadores de la cuarta categoría dejarán de pagar el impuesto a las ganancias.

Sergio Massa: "La victoria está cerca, hagamos el último esfuerzo"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezó un multitudinario acto militante en Concordia, Entre Ríos, en el sprint final de cara a las elecciones generales.

Acompañado por el candidato a gobernador local del peronismo, Adán Bahl, Massa realizó una comparación entre los dos modelos que están en juego en las urnas el próximo 22 de octubre.

"El 10 de diciembre cada uno de nosotros tenemos que empezar a construir, para dar vuelta una página, y empezar a recorrer una nueva etapa de la Argentina. Aprendiendo de los errores, de los fracasos, de los dolores, pero sobre todas las cosas abrazados a ese motor enorme que cada uno de ustedes a lo largo de la tarde me fue transmitiendo que es la esperanza de poder construir un país fuerte, sólido, con trabajo, producción y educación pública", expresó el candidato presidencial a los presentes.

A continuación, como lo hizo a lo largo de la campaña, el tigrense diferenció las propuestas de Unión por la Patria con las de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.

"El 22 de octubre en la urna y el cuarto oscuro se juega el destino de miles de jubilados entrerrianos. Saber si van a tener o no su programa de medicamentos gratuitos o si el Estado va a poner recursos a la hora de compensar frente a la inflación. Ese es el camino que proponemos frente a los que dicen que los jubilados son un número", expresó

En cuanto a la educación, Massa recordó que la oposición quiere arancelar la universidad, impulsar voucher para las escuelas, y poner fin al programa Conectar Igualdad, mientras que el peronismo defiende la educación pública, libre, gratuita y de calidad.

En seguridad, el ministro dijo que Unión por la Patria quiere "construir un país seguro" donde se invierta en prevención en la lucha contra el delito y el narcotráfico mientras que la oposición sólo propone la libre circulación de armas como solución.

En materia laboral, Massa dijo que tanto el partido que lidera Javier Milei como el que encabeza Patricia Bullrich quieren sacar la indemnización por despido, las vacaciones pagas, los convenios colectivos de trabajo, mientras que la fuerza que lo lleva como candidato quiere más trabajo, con más derechos, y mayor igualdad de género.

Luego el candidato presidencial recordó que la oposición propuso cambiar las Malvinas por vacunas y señaló que para el peronismo "las Malvinas fueron, son y serán argentinas.

También reprochó a Milei por sus críticas al Papa Francisco. "Nosotros queremos que el papa sea respetado y que venga a la Argentina mientras otros lo insultan y lo humillan", indicó.

Tras terminar con la comparación, Massa volvió a pedir perdón por los errores del Frente de Todos pero aseguró que con él al frente habrá un gobierno con una impronta nueva. "Tengo la valentía de hacer los cambios que hagan falta, de cambiar las políticas y los funcionarios que no funcionaron. Nadie me va a dictar lo que tengo que decir o hacer. Nunca me van a ver leyendo. Hablo desde lo que creo y desde el corazón", aseveró.

Por último le pidió a los presentes un último esfuerzo militante para ganar las elecciones. Último esfuerzo. "Empieza un nuevo tiempo en nuestra patria, la vamos a hacer juntos. La victoria está cerca, hagamos el último esfuerzo", cerró.