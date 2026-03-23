El ministro de Defensa viajó a Estados Unidos para gestionar la compra de helicópteros Black Hawk Carlos Presti mantuvo una reunión clave con el subsecretario de Guerra, Joseph Humire, para la adquisición de equipamiento militar, tecnología para ciberdefensa y analizar la situación de seguridad en Medio Oriente. Por + Seguir en







Carlos Presti, ministro de Defensa.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, viajó a Estados Unidos para reunirse con el subsecretario de Guerra, Joseph Humire, y avanzar en las negociaciones para la compra de helicópteros militares Black Hawk, una adquisición que busca fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas nacionales con equipamiento de fabricación estadounidense.

La cartera de Defensa dispone de u$s10 millones en el presupuesto para la compra de estas aeronaves. La intención de Presti apunta a que cuatro unidades lleguen al país antes de fin de año. Este movimiento forma parte de un plan de reequipamiento que el Teniente General impulsa desde el inicio de su gestión para actualizar el material de vuelo disponible.

Durante la reunión en Washington, los funcionarios abordaron la situación geopolítica en Medio Oriente. En ese contexto, Presti planteó la disposición de Argentina para la compra de insumos tecnológicos de última generación. Estas herramientas permitirían una mejora sustancial en la capacidad de defensa del país frente a posibles ataques cibernéticos y amenazas digitales.

La actividad diplomática del ministro incluyó encuentros con representantes de organismos regionales. Presti mantuvo una sesión de trabajo con el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak. El diálogo con la delegación diplomática buscó alinear las prioridades de defensa nacional con los compromisos asumidos por el país en el foro interamericano.