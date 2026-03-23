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Quién es la actriz de Hollywood que estaría de novia con Franco Colapinto

Cantante y actriz, hija de la coach vocal de artistas desde Chayanne y Soledad Pastorutti hasta Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra. Nació en Estados Unidos y de niña volvió a Argentina.

Maia Reficco

Maia Reficco, cantante y actriz.

Sin confirmación oficial de parte de ninguno de los dos, circula en programas de espectáculos la versión de que Franco Colapinto estaría de novio con Maia Reficco. La joven es cantante y actriz, tiene 25 años y nació en Boston, Estados Unidos, pero de niña volvió con su familia a Argentina y pasó su infancia y parte de su adolescencia en el país.

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Su madre es la cantautora de tango y folklore Katie Viqueira, coach vocal de cantantes como Chayanne, Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Tini Stoessel, Duki, Emilia Mernes y María Becerra. Su padre se llama Ezequiel Reficco, es profesor de Relaciones Internacionales y estaba cursando un posgrado en la Universidad de Harvard cuando Maia nació el 14 de julio del 2000.

Con 15 años y soñando con ser cantante influenciada por su madre, se mudó a Los Ángeles, donde estudió con Eric Vetro, entrenador vocal que trabajó con Ariana Grande, Camila Cabello y Shawn Mendes. Dos años después, de regreso en Boston, protagonizó la serie de Nickelodeon Kally’s Mashup, que la llevó a recorrer el mundo y ser famosa en Latinoamérica.

Embed - SHOW CLIPS: EVITA, Starring Solea Pfeiffer and Maia Reficco

Luego continuó su trabajo en ficción y su último papel fue el protagónico en La dolce casa, de Netflix, estrenada en febrero de 2025. Dio sus primeros pasos en la actuación teatral en 2019 para Evita, el musical de Broadway, y luego a Eurídice de Hadestown, el musical de Anaïs Mitchell.

En cuanto a su carrera de cantante, en 2022 subió su último video en su canal de YouTube. Se trata de un videoclip titulado Rápido y Furioso, pero había empezado a compartir su música en esa red social en 2019.

Embed - Maia Reficco - Rápido y Furioso (Video Oficial)

El rumor de su noviazgo con Franco Colapinto

El tema tomó impulso a partir de lo expuesto por el periodista Gustavo Méndez en el ciclo La mañana de Moria, donde afirmó que el vínculo habría evolucionado desde fines de 2025 hasta consolidarse en una relación más estable en lo que va de 2026. Siempre en el terreno de las versiones, también se señaló que la actriz habría pasado más tiempo en Madrid, lo que facilitaría la cercanía con el piloto.

En ese contexto, se mencionan supuestas apariciones de la pareja en ciudades europeas como Lugano y Mónaco, donde habrían sido vistos caminando juntos o compartiendo salidas. Sin embargo, estos episodios no cuentan con confirmación directa de los protagonistas y se sostienen en testimonios y reconstrucciones periodísticas.

Las redes sociales aportaron otro capítulo a la historia. Seguidores detectaron publicaciones y comentarios cruzados que alimentaron las sospechas, como imágenes compartidas sin menciones explícitas o intercambios con tono cómplice. Estos gestos, habituales en el ecosistema digital, fueron interpretados como señales de cercanía.

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