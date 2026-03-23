El Gobierno repartió 47.000 millones de pesos en términos de ATN entre 11 provincias en 48 horas En comparación con marzo de 2025, se incrementó en un 98,5% el monto repartido. El top tres de los distritos más beneficiados por Javier Milei. Por + Seguir en







Reunión de Javier Milei con gobernadores aliados.

El gobierno de Javier Milei reactivo la asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las gestiones provinciales y repartió $47.000 millones entre 11 distritos en tan solo dos días. Se trata del mayor giro realizado en 2026 hasta el momento.

La distribución se realizó el 19 y el 20 de marzo, según informó la consultora Politikon Chaco basada en Presupuesto Abierto. Las tres provincia que más dinero recibieron fueron Corrientes, Mendoza y Entre Ríos, en ese orden. Es decir, Juan Pablo Valdés (UCR), Alfredo Cornejo (UCR) y Rogelio Frigerio (PRO), respectivamente.

La consultora consignó que los $47.000 millones superaron en un 129% en términos reales a los fondos distribuidos en febrero, que totalizaron $20.000 millones. En comparación con marzo de 2025, muestran un alza parcial del 98,5%, se repartieron $ 18.000 millones hace un año.

En lo que va de 2026, las provincias más beneficiadas por la distribución de los ATN durante estos casi tres meses fueron Corrientes, Misiones y Salta. Ya acumulan $14.000 millones, $9.500 millones y $7.500 millones, respectivamente.

El reparto total del parcial del 1° trimestre de 2026 totaliza $74.000 millones: hasta la fecha, equivale a una suba real interanual del 29%.

Cómo repartió el Gobierno los $47.000 millones y a qué provincias benefició Corrientes , gobernador Juan Pablo Valdés (UCR), recibió $8.000 millones.

, gobernador (UCR), recibió $8.000 millones. Mendoza , gobernador Alfredo Cornejo (UCR), recibió $7.000 millones.

, gobernador (UCR), recibió $7.000 millones. Entre Ríos , gobernador Rogelio Frigerio (PRO), recibió $6.000 millones.

, gobernador (PRO), recibió $6.000 millones. Misiones , gobernador Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia), recibió $ 5.500 millones.

, gobernador (Frente Renovador de la Concordia), recibió $ 5.500 millones. San Juan , gobernador Marcelo Orrego (Producción y Trabajo), y Chaco , gobernador Leandro Zdero (UCR), recibieron $ 4.000 millones cada una.

, gobernador (Producción y Trabajo), y , gobernador (UCR), recibieron $ 4.000 millones cada una. Salta , gobernador Gustavo Sáenz (PAIS), recibió $ 3.500 millones.

, gobernador (PAIS), recibió $ 3.500 millones. Catamarca , gobernador Raúl Jalil (PJ), y Chubut , gobernador Ignacio Torres (PRO), recibieron $ 2.500 millones en cada caso.

, gobernador (PJ), y , gobernador (PRO), recibieron $ 2.500 millones en cada caso. Jujuy, gobernador Carlos Sadir (UCR), y Neuquén, gobernador Rolando Figueroa (MPN), recibieron $ 2.000 millones cada una.