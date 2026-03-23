23 de marzo de 2026 Inicio
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El Gobierno repartió 47.000 millones de pesos en términos de ATN entre 11 provincias en 48 horas

En comparación con marzo de 2025, se incrementó en un 98,5% el monto repartido. El top tres de los distritos más beneficiados por Javier Milei.

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Reunión de Javier Milei con gobernadores aliados.

Reunión de Javier Milei con gobernadores aliados.

El gobierno de Javier Milei reactivo la asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las gestiones provinciales y repartió $47.000 millones entre 11 distritos en tan solo dos días. Se trata del mayor giro realizado en 2026 hasta el momento.

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La distribución se realizó el 19 y el 20 de marzo, según informó la consultora Politikon Chaco basada en Presupuesto Abierto. Las tres provincia que más dinero recibieron fueron Corrientes, Mendoza y Entre Ríos, en ese orden. Es decir, Juan Pablo Valdés (UCR), Alfredo Cornejo (UCR) y Rogelio Frigerio (PRO), respectivamente.

La consultora consignó que los $47.000 millones superaron en un 129% en términos reales a los fondos distribuidos en febrero, que totalizaron $20.000 millones. En comparación con marzo de 2025, muestran un alza parcial del 98,5%, se repartieron $ 18.000 millones hace un año.

En lo que va de 2026, las provincias más beneficiadas por la distribución de los ATN durante estos casi tres meses fueron Corrientes, Misiones y Salta. Ya acumulan $14.000 millones, $9.500 millones y $7.500 millones, respectivamente.

El reparto total del parcial del 1° trimestre de 2026 totaliza $74.000 millones: hasta la fecha, equivale a una suba real interanual del 29%.

Cómo repartió el Gobierno los $47.000 millones y a qué provincias benefició

  • Corrientes, gobernador Juan Pablo Valdés (UCR), recibió $8.000 millones.
  • Mendoza, gobernador Alfredo Cornejo (UCR), recibió $7.000 millones.
  • Entre Ríos, gobernador Rogelio Frigerio (PRO), recibió $6.000 millones.
  • Misiones, gobernador Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia), recibió $ 5.500 millones.
  • San Juan, gobernador Marcelo Orrego (Producción y Trabajo), y Chaco, gobernador Leandro Zdero (UCR), recibieron $ 4.000 millones cada una.
  • Salta, gobernador Gustavo Sáenz (PAIS), recibió $ 3.500 millones.
  • Catamarca, gobernador Raúl Jalil (PJ), y Chubut, gobernador Ignacio Torres (PRO), recibieron $ 2.500 millones en cada caso.
  • Jujuy, gobernador Carlos Sadir (UCR), y Neuquén, gobernador Rolando Figueroa (MPN), recibieron $ 2.000 millones cada una.
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