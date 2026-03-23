El Gobierno repartió 47.000 millones de pesos en términos de ATN entre 11 provincias en 48 horas

El gobierno de Javier Milei reactivo la asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las gestiones provinciales y repartió $47.000 millones entre 11 distritos en tan solo dos días. Se trata del mayor giro realizado en 2026 hasta el momento.
En comparación con marzo de 2025, se incrementó en un 98,5% el monto repartido. El top tres de los distritos más beneficiados por Javier Milei.
El gobierno de Javier Milei reactivo la asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las gestiones provinciales y repartió $47.000 millones entre 11 distritos en tan solo dos días. Se trata del mayor giro realizado en 2026 hasta el momento.
La distribución se realizó el 19 y el 20 de marzo, según informó la consultora Politikon Chaco basada en Presupuesto Abierto. Las tres provincia que más dinero recibieron fueron Corrientes, Mendoza y Entre Ríos, en ese orden. Es decir, Juan Pablo Valdés (UCR), Alfredo Cornejo (UCR) y Rogelio Frigerio (PRO), respectivamente.
La consultora consignó que los $47.000 millones superaron en un 129% en términos reales a los fondos distribuidos en febrero, que totalizaron $20.000 millones. En comparación con marzo de 2025, muestran un alza parcial del 98,5%, se repartieron $ 18.000 millones hace un año.
En lo que va de 2026, las provincias más beneficiadas por la distribución de los ATN durante estos casi tres meses fueron Corrientes, Misiones y Salta. Ya acumulan $14.000 millones, $9.500 millones y $7.500 millones, respectivamente.
El reparto total del parcial del 1° trimestre de 2026 totaliza $74.000 millones: hasta la fecha, equivale a una suba real interanual del 29%.