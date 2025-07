El irónico saludo de Victoria Villarruel por el Día del Amigo, con dardos para Javier Milei

"La amistad verdadera no necesita ruidos ni multitudes. Se basa en la lealtad, el respeto y el coraje de estar presente cuando muchos eligen desaparecer", escribió este domingo Villarruel en su cuenta de X.

"Un amigo no es el que aplaude todo, sino el que te dice la verdad, te acompaña en la adversidad y celebra tus luchas con orgullo", continuó.

"En tiempos donde todo se vuelve descartable, reivindiquemos la amistad como un valor profundo y necesario. ¡Feliz Día del Amigo!", concluyó la vicepresidenta.

La amistad verdadera no necesita ruidos ni multitudes. Se basa en la lealtad, el respeto y el coraje de estar presente cuando muchos eligen desaparecer.

Un amigo no es el que aplaude todo, sino el que te dice la verdad, te acompaña en la adversidad y celebra tus luchas con… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 20, 2025

El fuerte cruce entre Victoria Villarruel y un cronista libertario: "Traicionaste a 15 millones de votantes"

En medio de la fuerte interna dentro de La Libertad Avanza, la vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizó este viernes un tenso cruce con un periodista libertario durante su visita a la provincia de Catamarca luego de que la acusaran de traicionar al presidente Javier Milei.

Mientras recorría la feria del Festival del Poncho, acompañada por funcionarios locales y en el marco de una agenda institucional que incluía un encuentro con el gobernador Raúl Jalil, la titular del Senado fue abordada por un periodista de un medio libertario.

Sin rodeos, el comunicador la interpeló con dureza al mencionar su rol en la Cámara alta, algo que ya fue cuestionado por el jefe de Estado luego de que se aprobaran las leyes de aumento de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. “¿Por qué traicionó a 15 millones de argentinos y al presidente Javier Milei?", disparó el cronista.

El fuerte cruce de Victoria Villarruel con un periodista libertario

Visiblemente incómoda, Villarruel respondió de forma escueta: “No me parece que sea una pregunta que me tengas que hacer, porque la verdad es que no ha sido nada de eso”. Acto seguido, destacó que su presencia en la provincia tenía como objetivo apoyar a emprendedores y trabajadores locales, remarcando: “Estoy acá para ayudar a que haya trabajo”.

El tenso momento quedó registrado y se viralizó en las redes sociales, donde militantes libertarios y opositores comentaron el incidente con lecturas contrapuestas.

La tensión entre Villarruel y la Casa Rosada no es nueva. Desde hace tiempo, se vienen acumulando señales de un distanciamiento, tanto político como discursivo. La vicepresidenta ha mostrado en varias oportunidades una agenda propia, más institucional, y diferenciada del tono confrontativo que caracteriza al Presidente.