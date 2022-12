El intendente radical que prohibió la venta de alcohol en su ciudad y dio positivo en alcoholemia

Después de que se haya viralizado lo ocurrido, Chiarella utilizó sus redes sociales para descargarse e inició de esta manera su versión: "Salí en virtud de todos los disturbios que se habían generado en la ciudad con la agresión al personal policial, al personal municipal y con las personas detenidas".

"En el recorrido hay un control policial en el que obviamente me detengo, entrego toda la documentación y me someto a los controles, el cual me da 0,70. Me hacen el acta correspondiente como a cualquier ciudadano y en ningún momento hice mención de mi condición como intendente porque creo que está mal", expresó el funcionario para explicar lo que sucedió y aclaró así que no se refirió a que ocupa el cargo en Venado Tuerto.

Más allá de sus declaraciones para explayarse sobre los hechos, admitió su equivocación: "Sinceramente la situación de los hechos, los disturbios, ameritaba salir. Entiendo que quizás fue un error pero asumí todas las consecuencias de la infracción cometida".

El video en el que Leonel Chiarella se expresa sobre lo ocurrido