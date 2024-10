El Indio Solari, picante: "Nos están cagando en la cara y la gente no se da cuenta"

El artista Carlos Indio Solari , que mantiene un bajo perfil desde hace tiempo por cuestiones de salud, sorprendió al reaparecer en escena con una entrevista y meterse de lleno en la cuestión política del país: "Las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque nos están cagando en la cara. La gente no se da cuenta de que el diablo se caga en su nariz" , aseguró.

En una entrevista realizada por el periodista Pedro Rosemblat, para el canal de streaming Gelatina, el ícono del rock argentino se expresó sobre el contexto social y político durante la gestión de Javier Milei : "No podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica. Lo que nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está". Además, agregó: "No creo en la rosca política, porque siempre ha chocado con la intención de cambiar al hombre para que tenga virtudes y que los chicos sean dueños de su vida" .

Por otra parte, el cantante brindó sus sensaciones, en un streaming que llegó a picos de 75.000 vistas en vivo, sobre los más de 40 años de democracia en el país: "No sé si tuvimos tantos años de democracia, porque si el que gobierna es el Fondo Monetario... Acordémonos de que una de las condiciones básicas de un Estado es que pueda manejar su economía, si la manejan en otro lado no estamos tan liberados. La democracia no nos ha dado un sistema que podamos vivir de la manera que promete", aseguró el Indio, de 75 años.

Embed El @Indio_Solari_ok sobre la juventud: "Yo creo que están aprendiendo un nuevo lenguaje".#ElIndioEnGelatina pic.twitter.com/M43m380JSt — Gelatina (@somosgelatina) October 13, 2024

Por otra parte, habló de política internacional e indicó que "Argentina puede ser un lugar que elija el bastión de los blancos, así como lo tienen a Israel en el mundo árabe". Y señaló: "Acá también corremos el peligro de ser un bastión del imperio".

En otro plano de la charla, no evitó hablar de la juventud actual y su futuro: "Los padres se quejan de que sus hijos están todo el tiempo con los jueguitos. Yo creo que están aprendiendo un nuevo lenguaje, una nueva manera de comunicarse". Y envió un mensaje esperanzador para lo que viene: "Pero en este momento, tengo ganas de pensar que va a haber una juventud otra vez, que no le guste el mundo que le dejan los adultos y que, entonces, tengan una actitud contracultural", añadió.

Embed El Indio Solari sobre el FMI "Si manejan la economía desde otro lado, no estamos tan liberados, las condiciones para ser Estado es controlar la economía". #ElIndioEnGelatina pic.twitter.com/xByQ2kutvg — Lucas Perez (@lucasperez1980) October 14, 2024

Cabe recordar que a principios de 2016, el Indio Solari confirmó que tenía mal de Parkinson, minutos antes de arrancar un show en Tandil. En los últimos años, el Indio Solari, de 75 años, suele hacer intervenciones públicas por radio o con su silueta a contraluz, como en la del próximo domingo. Asimismo, así fue su última entrevista audiovisual, con Julio Leiva para Caja Negra, que se pudo ver el 31 de diciembre del 2023.

El Indio Solari, y su música: "Vamos a seguir escuchando canciones mías"

El ícono cultural de Argentina, Carlos Indio Solari también tocó temas como su actualidad, la música y el futuro de sus canciones: "Vamos a seguir escuchando canciones mías porque no sé hacer otra cosa. Me gusta hacer canciones, es inevitable. Lo único que podría ser es que esta enfermedad sea muy dañina y que uno decida viajar en el bondi vacío. No sirvo para viejo, la decrepitud es un espanto", expresó.

“Yo estoy haciendo distintas cosas. Hay como una música incidental que tiene que ver con una película que vamos a hacer con Marcelo Figueras y la vamos a producir nosotros porque estaba interesada Netflix, pero vimos lo que había hecho con el Rock de Latinoamérica y dijimos ‘ni en pedo’”, señaló el líder de Los Redondos. Y aseguró: “Hay artistas que no son de rock. Está visto de una manera casi como si no estuvieras a favor de esa contracultura”.

Además, agregó: "Yo soy un hippie rocker que se la creyó y que sigue pensando lo mismo. Hoy, a las primeras que hay que mirar es a las muchachas, que están haciendo cosas buenas. No en abundancia porque el rock es muy machista”.

Por último, resaltó que “Argentina es un lugar de rock". "Les llama la atención a los mismos artistas. No sé si quedan muchos lugares así. Por ejemplo la difusión que está teniendo la música mía en este momento con losyoutubersde todo el mundo, como Yakarta, Kentucky y lo que se te ocurra. Hay un tipo allá porque alguien le mandó la imagen de Tandil y de Olavarría. Y eso no existe. Después aparece el hecho de ‘queremos ver qué hace este tipo o esta banda y encima fogoneado por los fanáticos de acá que son de fierro. Me encuentran en un lugar y entran todos en el chat a darles consejos. Los tipos por ahí tenían 3 mil seguidores y de pronto van a parar a 50 mil. Adoran a Los Fundamentalistas y a Los Redondos”, indicó el Indio Solari.