El Gobierno vuelve a reunir a su mesa política para coordinar su agenda legislativa y de reformas La Casa Rosada coordinará el tratamiento parlamentario de las principales reformas económicas. El jueves, el presidente Javier Milei asistirá a un acto en la Bolsa de Comercio. También está prevista una reunión de Karina Milei con legisladores oficialistas de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Por Agregar C5N en









La mesa política del Gobierno, ya sin Manuel Adorni.

El Gobierno volverá a reunir este martes a su mesa política en Casa Rosada con el objetivo de ordenar la agenda legislativa y coordinar el avance de las principales reformas económicas. El encuentro busca aceitar el debate parlamentario de proyectos centrales para la gestión de Javier Milei, como la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La jornada se iniciará a las 11 con la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. De inmediato, los miembros de la mesa política definirán la hoja de ruta parlamentaria, con especial atención en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo debate en el Senado está previsto para el jueves 16 de julio, y las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal.

Por su parte, el jueves concentrará la actividad de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien recibirá en Balcarce 50 a los legisladores oficialistas de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por la tarde, a las 19, el Presidente asistirá a un acto en la Bolsa de Comercio.

Javier Milei recibió a legisladores de La Libertad Avanza El Presidente encabezó este lunes una reunión de más de dos horas con diputados y senadores de La Libertad Avanza en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. El jefe de Estado expuso ante los parlamentarios los fundamentos técnicos del proyecto para modificar la Carta Orgánica de la autoridad monetaria, con el fin de evitar que el fisco utilice las reservas del Banco Central.

Presidencia de la Nación El cónclave con los legisladores oficialistas se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad que restringieron el ingreso de teléfonos celulares para evitar filtraciones de información.