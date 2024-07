El Gobierno volvió a defender el cuestionado envío de las reservas de oro al exterior

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que "no hay peligro de embargo” y que se tomó esta decisión para que “no esté ocioso" y tenga "un mayor rendimiento".

Adorni aseguró que "no hay peligro de embargo” del oro enviado al exterior.

El cuestionado envío de las reservas de oro al exterior volvió a ser defendido por el Gobierno. El vocero Manuel Adorni aseguró que "no hay peligro de embargo” y que la decisión se tomó "para que no esté ocioso" y tenga "un mayor rendimiento".

"Va a estar siempre en lo plazos legales, no veo cual es el problema con la respuesta si está dentro de los plazos. No sabría decirle cuando se va a contestar, no atañe a mi función", afirmó el vocero sobre el tema.

oro BCRA El vocero presidencial Manuel Adorni defendió las salidas del oro del Banco Central.

Para luego aclarar que desde el Gobierno, "cumplimos con la normativa, tal como corresponde y efectivamente ratifico todo lo que dijo el ministro Caputo. Efectivamente el oro, o el mismo manejo puede tener cualquiera de los activos el Banco Central, para lograr el mayor rendimiento".

"En este caso, para que el oro no esté ocioso en términos de rendimiento. No tiene ninguna anomalía la operación", remarcó.

Caputo explicó la salida de reservas de oro del Banco Central: "El país lo necesita"

Días atrás, el Gobierno había explicado que las salidas del oro del Banco Central al exterior es parte de una estrategia para hacer “más eficientes” las reservas internacionales. El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló que se trata "una movida muy positiva" y que "el país lo necesita", luego de que el sindicato de la Bancaria realizara un pedido de información pública.

"Es una movida muy positiva, porque tener oro es como tener un edificio en el Banco Central, en cambio si lo tenés afuera le podés sacar un retorno", argumentó el titular del Palacio de Hacienda en un primer momento.

Para luego, en una entrevista con LN+, enfatizar: "El país necesita maximizar retornos de sus activos, Tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada es negativo". En referencia a la divisa estadounidense , el funcionario insistió en que no hay fecha para la salida del cepo y explicó que "no se sale rápido, se sale bien".

"Me preocupa y ocupa siempre el dólar y la brecha pero muchísimo menos que lo que tratan de instalar en el mercado. El dólar subió un 10 o 12%, en el gobierno anterior para la misma fecha había subido 160%. Lo más importante para bajar la brecha es bajar la inflación", sostuvo.