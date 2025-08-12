12 de agosto de 2025 Inicio
El Gobierno retomó el diálogo con gobernadores y recibió a Rolando Figueroa en Casa Rosada

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantuvo un encuentro este mediodía con el gobernante de Neuquén, quien le reclamó una deuda de Nación con su provincia.

A semanas del revés legislativo en la Cámara de Diputados, el Gobierno reinició este mediodía el diálogo con gobernadores aliados al recibir en Casa Rosada al mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos mantuvo un encuentro con el gobernador, quien fue con la intención de reclamarle una deuda que Nación mantiene para con su provincia.

“El diálogo es el camino. En un diálogo constructivo con el jefe de gabinete de la Nación, Guillermo Francos, estamos trabajando en la compensación de la deuda que mantiene el gobierno nacional con Neuquén”, publicó Figueroa en su cuenta de X donde compartió una foto junto al funcionario del Gobierno.

En el mismo posteo, calificó como "excelente" la conversación la cual giro en torno a "las distintas compensaciones de deuda que hemos firmado con el Gobierno Nacional”.

"Aunque la provincia del Neuquén no tiene deuda con la Nación, sí contamos con una acreencia de ANSES y estamos buscando la mejor manera de gestionar una compensación sobre esas cuentas”, aclaró Figueroa previo a refirmar que "no peleamos por pelear, peleamos por Neuquén”.

El encuentro se concretó en la previa a la sesión en el Congreso que tratará los vetos presidenciales contra las leyes que implican un aumento de jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad, temas incómodos para el Gobierno de Javier Milei ya que lo consideran que atentan contra el equilibrio fiscal.

