El Gobierno repudió la denuncia de Bolivia sobre golpe de estado: "El relato era poco creíble"

“Gracias a los reportes de inteligencia, el Gobierno Nacional mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados”, expresó la Oficina del Presidente. Esta aclaración se debe a as críticas que recibió Javier Milei por haberse mantenido en silencio respecto a este hecho, incluso Luis Arce habló con C5N y evitó referirse al tema.

“El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto socio-político del país latinoamericano. El partido político gobernante controla el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas”.

El comunicado agregó que la democracia boliviana está en peligro “no por un golpe militar, sino históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras. Sobran ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte”.

Y, por último, aseguró que “la República Argentina espera que prevalezca la democracia que hace años está siendo atacada en el Estado Plurinacional de Bolivia e insta a las fuerzas políticas de este país a garantizar el Estado de Derecho en su territorio”:

Evo Morales aseguró que el intento de golpe de Estado fue una maniobra de Luis Arce

El expresidente de Bolivia Evo Morales apuntó contra el actual mandatario, Luis Arce, por de haberle mentido al mundo con el frustrado plan militar para derrocarlo, que se llevó a cabo el miércoles en La Paz bajo el liderazgo del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga. Además, planteó que en realidad pudo tratarse de "un autogolpe".

"El presidente Luis Arce engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe", afirmó el dirigente a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).

Morales, que ejerció la presidencia entre enero de 2006 y noviembre de 2019, cuestionó a quien fuera su ministro de Finanzas y luego su aliado político en las elecciones de 2020, que lo llevaron a asumir como máxima autoridad boliviana en noviembre de ese año.