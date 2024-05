El Gobierno relativiza el impacto del paro general de la CGT y asegura que "el transporte está al 40%"

En ese sentido, el funcionario remarcó que con los controles que se realizaron con el CNRT se detectaron que ya hay “más de 2600 unidades en la calle”, lo que significa “un 40% del servicio de lo que es un día normal en el transporte”. También aclaró que “hay empresas que se siguen sumando”.

Respecto al anuncio del descuento en el salario a los trabajadores que se adhieran a la medida de fuerza, Moguetta remarcó que “por primera vez en la historia, la Secretaría de Transporte va a descontar el día a las empresas que no ofrecen sus servicios”.

“Lamentablemente, hasta el día de hoy, se venía pagando los días de paro se financiaban estas huelgas, pero el Gobierno nacional actual ha decidido que esto no va a seguir así. No se va a pagar el día a las empresas que no presten el servicio”, aseguró.

Por otro lado, el secretario de Transporte de la Nación volvió a destacar que “las condiciones están dadas" para que los trabajadores presten sus servicios: "Por algo los colectivos que salieron lo están haciendo”.

“Nosotros queremos garantizar que todas las empresas van a tener las mismas condiciones para poder salir a prestar el servicio en el día de la fecha”, sostuvo y detalló que se han recibido denuncias por agresiones, y también afirmó que hay empresas que “quieren salir a trabajar y ya se están sumando algunas”: “Calculamos en las próximas horas contar 200 unidades más en la calle”.

A más de diez horas del inicio del segundo paro nacional contra el Gobierno, el secretario de Transporte, Franco Moguetta, analizó la situación y aseguró que pese a que se pudo ver poca cantidad de personas en la calle por no tener medios de transporte para llegar a sus lugares de trabajo, “poco a poco se va sumando gente en la calle”.

“Lógicamente no todos tenían en claro cómo iba a funcionar el sistema”, pero con el correr de las horas “se siguen sumando líneas a la circulación”. “Si bien la cantidad de gente es poca, desde que llegamos se están empezando a ver más cantidad de gente y el boca en boca va a hacer que se vayan enterando que hay servicios de colectivos”, remarcó el funcionario en diálogo con La Mañana en C5N.

Por otra parte, el secretario aclaró que los usuarios tienen la posibilidad de ingresar a la página web de la SUBE y, a través de la aplicación Cuando Subo, se puede chequear cuáles son las líneas que están funcionando y con qué frecuencia.

“Instamos a todos los trabajadores que necesitan hacer uso de este servicio tan importante como lo es el transporte, puedan hacerlo; las condiciones están aseguradas. Los pocos hechos que tuvimos que lamentar en las primeras horas ya fueron neutralizadas y están siendo identificados los responsables que han dañado algunas unidades”, confirmó.

Al mismo tiempo, remarcó que “quienes dicen que pelean por los derechos de los trabajadores son los que están tirando piedras y agrediendo a quienes salen a trabajar con lo cual llamamos a la reflexión: no es el camino y tienen que respetar a aquellos decidieron hacerlo”.