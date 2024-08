El Gobierno redobló su ataque contra el Senado: "Traidores a la patria"

A pesar de que desde la Cámara Alta ya presentaron una resolución para dar marcha atrás con el aumento, que llevaba los salarios a 9 millones de pesos, el vocero presidencial aseguró que "a muchos no les queda bien en claro qué es lo que los argentinos votaron". ¿Qué dijo sobre el rol de Victoria Villarruel?

Adorni profundizó su opinión sobre el incremento de los sueldos de los legisladores y comentó: "La Cámara sesionó 6 veces en lo que va del año y se anotaron un 300% de aumento, en término de productividad quiere decir que son los trabajadores mejores pagos del país. No hubo aumento de sueldos para ministros, prosecretarios y ni siquiera al Presidente, quien ha renunciado a su jubilación de privilegios".

"A muchos no les queda bien en claro qué es lo que los argentinos votaron la última vez. Como representantes del pueblo deberían sentirse avergonzados. En los libros de la historia se los recordará como grandes traidores a la patria", concluyó.

En la misma línea, Adorni fue consultado por el rol de Victoria Villarruel como presidenta del Senado, sugiriendo la posibilidad de una nueva interna puertas adentro del Gobierno.

Javier Milei Victoria Villarruel Villarruel, la principal apuntada por el aumento de sueldo de los senadores.

"La vicepresidente cobra un sueldo del Ejecutivo, no importa lo que haga porque su sueldo es del Ejecutivo. Por más que la quieran involucrar, ella no es beneficiada ni perjudicada", explicó.

A la vez, aclaró: "Si ella podría haber hablado o no, es un tema que le tienen que preguntar a ella, el hecho de por qué no se podría haber frenado. Nosotros no interferimos pero la entendemos a ella por su calidad de vicepresidenta, presidenta del Senado y por su relación con los legisladores. Es algo que tiene que responder ella".

Adorni aseguró que "para el Presidente fue un horror en abril y es un horror ahora por la enorme diferencia que hay entre los sueldos de los senadores, diputados y el resto de los trabajadores. Es un tema de los legisladores, tienen que hacerse cargo", a la vez que opinó sobre la posibilidad de dar marcha atrás con la suba: "Está muy bien que así sea".

Victoria Villarruel convocó a una sesión especial para debatir el aumento de senadores

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, convocó a una sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. "De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos", expresó en redes sociales.