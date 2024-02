El Gobierno rechazó el paro de trenes de 24 horas y criticó al gremio: "De fraternos no tienen nada"

El vocero presidencial Manuel Adorni manifestó que evalúan realizar sanciones para los responsables de la medida de fuerza. Además, dijo que no hay razón para la huelga teniendo en cuenta que la paritaria está abierta.

En el marco del paro de trenes de 24 horas , el Gobierno rechazó la medida de fuerza y criticó al gremio . "De fraternos no tienen nada" , aseguró el vocero presidencial Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa que realizó en Casa Rosada. Además, manifestó que evalúan realizar sanciones para los responsables de la medida de fuerza. Además, dijo que no hay razón para la huelga teniendo en cuenta que la paritaria está abierta.

Conferencia de prensa Manuel Adorni 01-02-24 Télam

"Un grupo de gente que cuando no está en el poder le complica la vida a la gente y no entienden que la gente eligió otra cosa. La gente eligió salir de la decadencia que venía viviendo la argentina", añadió. El paro lo anunció el secretario General de La Fraternidad, Omar Maturano, mediante un comunicado en respuesta a la "falta de discusión paritaria y de propuesta salarial adecuada a la inflación galopante".

Adorni además apuntó a los responsables de la medida de fuerza ya que remarcó que "es contra el Gobierno sino contra la gente. Se están evaluando las medidas pertinentes para que esto no quede sin responsables y sin consecuencias".

El Gobierno desmintió una pelea entre Pettovello y Caputo pero admitió discusiones permanentes

El vocero presidencial Manuel Adorni negó que exista "ningún tipo de discusión fuerte" entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero adelantó que "es probable" que las discusiones dentro del gobierno de Javier Milei "sean diarias y permanentes".

Durante la tradicional conferencia de prensa que brindó este miércoles en Casa Rosada, Adorni fue consultado sobre una nota de Clarín donde se asegura que Caputo y Pettovello "tuvieron una discusión fuerte por teléfono" y que la ministra le había comunicado a sus asesores que tenía la intención de renunciar.

Luis Caputo y Sandra Pettovello

"La última reunión de gabinete que tuvimos fue en el día de ayer (por el martes) y la ministra Pettovello no estuvo, así que eso que mencionás no existió, es falso", sostuvo el vocero. Agregó que "con ambos ministros hablo prácticamente a diario y puedo asegurar que no hay ningún tipo de discusión fuerte entre ellos".

Adorni aclaró que "en las reuniones de gabinete efectivamente debatimos entre todos y tenemos la libertad absoluta, que nos lo dijo el Presidente en la primera reunión, de cada uno poder expresar lo que se le antoje en virtud de mejorar las decisiones y hacer más eficiente cada una de las áreas de gobierno".