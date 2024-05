El Gobierno ratificó que el Pacto de Mayo será el próximo 25

Así las cosas, quedarían atrás incluso las especulaciones que había deslizado el propio jefe de Estado durante la inauguración del busto del expresidente Carlos Menem. Allí había barajado la posibilidad de que el encuentro se llevara adelante en junio o julio.

De esta manera, se alinearía también con lo que había mencionado el ministro del Interior Guillermo Francos, quien aseguró que la intención del oficialismo es llegar al Pacto de Mayo el 25: "Sería nuestra intención pero no depende de nosotros, depende de los senadores que son los que fijan el ritmo de las sesiones. Puede ser que algunos senadores no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo. Tampoco me parece tan importante".

"Si se termina, bien. Y si no se termina, veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo: si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté tratada la Ley. Son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos cómo termina esto", anticipó.

Consultado sobre la posibilidad de pasar la fecha, respondió: "No lo estoy planteando. Veremos qué es lo que pasa. Cuando sepamos exactamente qué fechas manejamos, tomaremos la decisión. Hasta ahora la decisión es ir al 25 de mayo", aseguró.

Nicolás Posse expone el informe de gestión en el Senado en medio del debate por la Ley Bases

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, realiza este miércoles la exposición del primer informe de gestión del gobierno de La Libertad Avanza ante el Senado de la Nación. La misma está enmarcada en un nuevo plenario de comisiones por el debate de la Ley Bases.

Minutos después de las 11, el funcionario comenzó su presentación para luego pasar a responder las más de 1300 preguntas que recibió por parte de bloques de la oposición, como así también las que probablemente le acerquen ya dentro del recinto.

Posse repasó las principales medidas, logros y proyectos de los primeros cinco meses de gestión del gobierno de Javier Milei. "Es la primera vez que somos un país solvente. Evitamos una crisis que probablemente hubiera sido la más grande de la historia argentina porque combinaba lo peor del Rodrigazo, de la crisis de 1989 y la de 2001-2002", aseguró.

Nicolás Posse en el Senado SESIÓN INFORMATIVA ESPECIAL 15-05-24

Horas antes de su exposición, el jefe de Gabinete hizo su primera aparición pública para anticipar su presentación. "Hola, cómo están, estamos acá en Casa Rosada con mi equipo. Nos estamos preparando para presentar mañana en el Senado el primer informe de gestión", señaló Posse a través de la cuenta de Jefatura de Gabinete en la red social X.

Los perros del presidente Javier Milei, su participación activa en las redes sociales y las contrataciones de funcionarios como el hermano del vocero Manuel Adorni son algunos de los temas que debió abordar en el extenso documento que presentó ante los senadores. También recibió preguntas sobre economía, dolarización y los despidos en el Estado.