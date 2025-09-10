10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno, camino a poner en venta el terreno donde está el Parque de la Costa

El Ejecutivo desafectó del uso ferroviario un predio de más de 50 mil metros cuadrados en la localidad bonaerense de Tigre, actualmente ocupado por el parque de diversiones, lo que permite "una eventual enajenación".

Por
El Parque de la Costa funciona sobre terrenos estatales y privados en Tigre.

El Parque de la Costa funciona sobre terrenos estatales y privados en Tigre.

Tigre

El Gobierno desafectó del uso ferroviario un predio de más de 50 mil metros cuadrados en la localidad bonaerense de Tigre, actualmente ocupado por el Parque de la Costa, lo que permite la eventual venta del terreno.

El Gobierno prorrogó por un año la concesión del transporte de carga en la Línea Roca
Te puede interesar:

El Gobierno prorrogó por un año la concesión del transporte de carga en la Línea Roca

La medida se implementó a través de la Resolución 1328/2025 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Caputo.

El texto desafecta del uso ferroviario "el inmueble asignado a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA), ubicado en Parque de la Costa, parte del Cuadro de Estación Delta, localidad y partido de Tigre, provincia de Buenos Aires; con una superficie del polígono aproximado de 51.563,63 m²".

Además, solicita a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que, "ante una eventual enajenación, disponga la mensura y deslinde del perímetro", lo que deja el terreno allanado para una futura venta.

Parque de la Costa SOSFE Agencia de Administración de Bienes del Estado
En rojo, el terreno desafectado del uso ferroviario por la Resolución 1328/2025.

En rojo, el terreno desafectado del uso ferroviario por la Resolución 1328/2025.

La historia de la estatización del terreno del Parque de la Costa

En 1992, el gobierno de Carlos Menem otorgó en concesión a la empresa Sociedad Comercial del Plata la línea ferroviaria Maipú-Delta, un tramo del ferrocarril Mitre apodado "tren del Bajo" que había sido desactivado en 1961 por ser considerado poco redituable al correr tan cerca del ramal Retiro-Tigre. El nuevo emprendimiento se denominó Tren de la Costa.

Sociedad Comercial del Plata, conducida por Santiago Soldati, se hizo cargo de la renovación del tren, de la explotación de los locales comerciales en las estaciones y de los terrenos que luego ocuparía el parque, un ambicioso proyecto inaugurado en 1997. Poco tiempo antes, el evento de puesta en marcha del tren, en 1995, tuvo al rey Juan Carlos de España como uno de los invitados de honor.

Con los años y los vaivenes económicos del país, los locales comerciales fueron cerrando y las estaciones se sumieron en el abandono, mientras que el parque lograba mantenerse a flote con dificultad.

Lady Di Tren de la Costa 1995
Lady Di, otra de las figuras internacionales que viajaron en el Tren de la Costa.

Lady Di, otra de las figuras internacionales que viajaron en el Tren de la Costa.

En junio de 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el entonces ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció la estatización del Tren de la Costa y de parte de los terrenos sobre los que se levanta el Parque de la Costa, que también funciona sobre un predio privado, por lo que su operatoria no pasó a manos del Estado.

En 2021, acuciada por las millonarias deudas, Comercial del Plata vendió el Parque de la Costa por el precio simbólico de $1 a una empresa de Marcelo Fígoli, dueño de Fénix Entertainment Group.

En los últimos días, el parque volvió a ser noticia luego de que la Justicia fallara a favor de una mujer que se fracturó seis costillas en un juego en 2019, y recibirá una indemnización que supera los $23 millones.

parque de la costa
El ambicioso proyecto del Parque de la Costa se inauguró en 1997.

El ambicioso proyecto del Parque de la Costa se inauguró en 1997.

Noticias relacionadas

play

Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes: hablará en cadena nacional

Monseñor Ponce de León entorpecía el plan económico y político de la dictadura.

Con llamados a indagatorias, avanza la causa por el asesinato del obispo Ponce de León

play

Señal para los gobernadores: Milei rearmó el Ministerio del Interior y designó al frente a Lisandro Catalán

El currículum de Catalán.

Quién es Lisandro Catalán, el nuevo encargado del Ministerio del Interior

play

El Gobierno formalizó la conformación de la mesa federal a la espera de respuesta de los gobernadores

El INTI había sido rebajado a unidad organizativa por el Gobierno.

El Gobierno oficializó modificaciones en la conducción del INTI y del INPI

Rating Cero

La maratón gratuita de la saga está disponible en el canal oficial de Lionsgate Movies hasta el 14 de septiembre.
play

Transmiten gratis la saga completa de Crepúsculo y quedan pocos días para verla

Ángel de Brito se enteró de la renuncia de una integrante de Bondi Live.

Inesperada renuncia en Bondi Live, en medio de las vacaciones de Ángel de Brito

Rossello contó toda la interna en Luzu TV 

Grego Rossello contó la interna en Luzu TV y reveló los motivos por los que renunció

El llamativo vestido de Evangelina Anderson.

Con un look mexicano: Evangelina Anderson lució un vestido gris metalizado extra ajustado

El cielo sí existe, ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

El cielo sí existe es la conmovedora película que está en tendencia en Netflix: de qué se trata

Úrusla y el Chino tendrán su primer hijo.

La reacción de la madre del Chino Darín ante el embarazo de Úrsula Corberó

últimas noticias

Esta es la tendencia que te hará lucir de una forma única e innovadora en septiembre 2025.

Nuevos estilos: esta es la tendencia que te hará lucir de una forma única e innovadora en septiembre 2025

Hace 6 minutos
play
La maratón gratuita de la saga está disponible en el canal oficial de Lionsgate Movies hasta el 14 de septiembre.

Transmiten gratis la saga completa de Crepúsculo y quedan pocos días para verla

Hace 10 minutos
Reciclar los corchos ayuda muchísimo a las plantas, tiene múltiples beneficios.

Este truco para reciclar los corchos tiene un beneficio extra para tu hogar: cuál es

Hace 20 minutos
play

Pánico en Mendoza: así ingresaba la adolescente armada al colegio

Hace 28 minutos
El queso prohibido por ANMAT se produce en Marcos Paz.

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de queso cremoso

Hace 28 minutos