El Gobierno desmintió una pelea entre Sandra Pettovello y Luis Caputo pero admitió discusiones permanentes

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que la ministra de Capital Humano no asistió a la última reunión de gabinete. Además, dijo que los debates internos son permanentes.

"La última reunión de gabinete que tuvimos fue en el día de ayer (por el martes) y la ministra Pettovello no estuvo, así que eso que mencionás no existió, es falso", sostuvo el vocero. Agregó que "con ambos ministros hablo prácticamente a diario y puedo asegurar que no hay ningún tipo de discusión fuerte entre ellos".

Adorni aclaró que "en las reuniones de gabinete efectivamente debatimos entre todos y tenemos la libertad absoluta, que nos lo dijo el Presidente en la primera reunión, de cada uno poder expresar lo que se le antoje en virtud de mejorar las decisiones y hacer más eficiente cada una de las áreas de gobierno".

Luis Caputo y Sandra Pettovello El Gobierno desmintió cruces entre Luis Caputo y Sandra Pettovello.

También reconoció que, como consecuencia de esto, "es probable que las discusiones en este Gobierno sean diarias y permanentes. Ahora, jamás existió esto que vos me estás relatando. Lo niego rotundamente", concluyó.

El Gobierno rechazó el paro de trenes de 24 horas y criticó al gremio: "De fraternos no tienen nada"

El Gobierno rechazó el paro de trenes impulsado por La Fraternidad y criticó al gremio: "De fraternos no tienen nada", aseguró el vocero presidencial Manuel Adorni. También sostuvo que no hay razón para la huelga, teniendo en cuenta que la paritaria está abierta, y manifestó que evalúan sanciones para los responsables.

"Más de un millón de personas fueron afectadas en su forma de trasladarse a sus trabajos, a sus consultas médicas, al ocio que tenían planificado o lo que sea", comenzó su discurso Adorni. Explicó que en la actualidad, frente a este nuevo Gobierno existen dos caminos: "El de la libertad, trabajo y mérito o esto que vemos hoy".

El vocero apuntó contra los responsables de la medida de fuerza ya que, según remarcó, "no es contra el Gobierno sino contra la gente. Se están evaluando las medidas pertinentes para que esto no quede sin responsables y sin consecuencias", subrayó.