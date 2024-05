El Gobierno confía en que ya tiene "más de 30 votos positivos" para la aprobación de la Ley Bases en el Senado

Ley Bases: el Senado retoma el debate en comisión mientras el Gobierno busca los votos para no sufrir otro tropezón

"Por lo que estoy escuchando, veo que hay un consenso importante. Estamos muy cerquita de la aprobación en general", analizó en diálogo con Radio la Red, aunque aclaró: "En particular veremos si hay diferencias o no o para que vuelva con alguna modificación".

Martín Menem

El titular de la Cámara de Diputados reconoció que "es muy finita la diferencia, hay más de 30 de Unión por la Patria y aliados, lo que hace que se acerquen a los 40 con algunas particularidades", pero cree con optimismo que "más de la mitad de los senadores van a ir hacia adelante en la aprobación en general, pero como la política es dinámica, hay que esperar a que las cosas pasen".

Ley Bases: Unión por la Patria pidió la ampliación de la lista de expositores y se dilata el dictamen

La primera reunión del plenario de comisiones que trata la Ley Bases y el paquete fiscal comenzó esta tarde en el Senado con una agenda semanal cerrada, con la presencia de funcionarios y la intención de dictaminar este jueves, pero los planes del oficialismo se ven opacados ante la propuesta de Unión por la Patria - apoyada por un aliado del oficialismo el senador Juan Carlos Romero - de convocar a más expositores para la próxima semana.

La jornada comenzó con sus tensiones a raíz de los errores en la redacción del texto girado por Diputados, denunciado por el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, y que recogieron para discutir la legitimidad de la reunión. Por un largo rato se discutió si correspondía o no realizar el tratamiento sobre un texto que fue votado de una manera y modificado después.

Mientras se daba este debate en el Salón Azul, desde la presidencia de la Cámara baja hicieron llegar a los senadores un documento titulado “Fe de erratas” en el que se subsanaban algunos de los errores cometidos en la redacción del texto enviado. Este envío sorprendió a los legisladores opositores, quienes fueron presionados por el senador radical Maximiliano Abad.

Tras las intervenciones de “denuncia” por parte de los senadores comandados por Juliana Di Tullio y José Mayans, el presidente de la UCR bonaerense les propuso a los peronistas que mocionen un cuarto intermedio para poner sobre la mesa alguna solución al inconveniente mencionado.

De haber sido sometida a votación y aceptada por la mayoría de los integrantes, se hubiera suspendido el plenario que ya contaba con la presencia del ministro de Interior Guillermo Francos; el secretario de Gobierno, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal; y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. No obstante, el interbloque de los 33 no hizo ningún pedido. Uno de los integrantes de Unión por la Patria explicó a C5N: “No teníamos los votos para avanzar", al tiempo que el promotor de la idea reveló que "no hubiera votado favorablemente".