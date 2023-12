El Gobierno amplía su campaña de advertencia a beneficiarios de planes sociales por cortes de calle

Aparecieron mensajes en las pantallas ubicadas en los tótems de la estaciones de trenes que alertan que "el que corta no cobra". "Si te están obligando, podés denunciar anónimamente", agrega.

Antes de la marcha de las distintas organizaciones sociales para conmemorar un nuevo aniversario del estallido social de 2001 , el Gobierno intensifica su campaña de advertencia a beneficiarios de planes por cortes de calle. Aparecieron mensajes en los tótems de las estaciones de tren haciendo alusión al ya mencionado "el que corta no cobra".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/madorni/status/1737430406582902869&partner=&hide_thread=false Hay que terminar con los intermediarios en los planes sociales: utilizan la pobreza para su propio beneficio sin importarles ni las necesidades ni la dignidad de aquellos que menos tienen. Fin. pic.twitter.com/5GAj1zd4Mm — Manuel Adorni (@madorni) December 20, 2023

Allí se puede ver cómo los tótems buscan garantizar la libre circulación como así también evitar las amenazas. "Si te están obligando podés denunciar anónimamente al 134".

En otro de los mensajes se especifica: "El ministerio de Seguridad de la Nación informa: si va a ejercer su derecho a protestar, tome en cuenta que solo puede hacerlo en lugares habilitados".

Luego, agrega: "Recuerde que cortar una calle, una avenida o una ruta es un delito penado por ley". "Si sufre alguna extorsión para concurrir a una manifestación, recuerde que puede denunciarlo anónimamente al 134".

Distintos usuarios en redes sociales compartieron sus experiencias con la medida y expusieron que la campaña no solo impacta en los tótems, sino que también se transmite a través de los altoparlantes. "Si es beneficiario de un plan social, nadie puede obligarlo a cortar las vías de circulación".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rodriguezmanu5/status/1737443222886953187&partner=&hide_thread=false En la estación Temperley del #TrenRoca están pasando este mensaje del Ministerio de Capital Humano por los altavoces.

Ni en 1984. Adoctrinamiento y coso que decían. pic.twitter.com/LrgS2IKk95 — Manuel Rodríguez (@rodriguezmanu5) December 20, 2023

El audio continúa diciendo: "Si cumple la ley, va a mantener el beneficio. Si no cumple y corta, no cobra. Si lo obligan a cortar, puede denunciar en la línea 134".

Se trata de un día de mucha expectativa debido a la marcha prevista para las 16 en el Congreso Nacional, que podría poner en marcha la aplicación del protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Noodlesito/status/1737426022490910822&partner=&hide_thread=false Parece Children of Men. pic.twitter.com/vrZtVS2tl4 — Noodlesito (@Noodlesito) December 20, 2023

Patricia Bullrich defendió el protocolo antipiquetes: "El primer día va a ser difícil pero se va a cumplir"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el protocolo antipiquetes que entró en vigencia este viernes y aseguró que "el primer día va a ser difícil, pero se va a hacer" cumplir porque desde el Gobierno de Javier Milei "estamos decididos a hacer respetar la ley y el orden".

La funcionaria se refirió a la movilización prevista para el próximo miércoles, en el aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, donde las fuerzas federales trabajarán en conjunto con las de la Ciudad de Buenos Aires. Advirtió que quienes participen "no pueden cortar la calle" y deberán expresarse "por la vereda".

Patricia Bullrich conferencia de prensa seguridad FOTO: NA/Damián Dopacio

"El primer día va a ser difícil, pero se va a hacer. Estamos decididos a hacer respetar la ley y el orden; generan libertad y la libertad genera progreso. Lo único que hemos hecho con este protocolo es justamente ordenar y que las personas sepan qué consecuencias van a tener si cortan la calle", afirmó este sábado a Radio Mitre.

En ese sentido, reiteró que "el que corta, no cobra el plan". "No va en contra de nadie, no es contra una persona o una organización. Es avisarle a las personas que están en una situación de cobro de un plan que mientras se les dé van a tener que cumplir determinadas normas", sostuvo.

Bullrich añadió que las organizaciones que estacionen ilegalmente colectivos o combis en la vía pública "van a tener consecuencias legales y penales" que serán decididas por "jueces y fiscales de acuerdo a las circunstancias". También señaló que "un micro escolar no está autorizado a llevar personas mayores".

Consultada por la posibilidad de cortar un carril y dejar otro libre, la ministra insistió en que "no cortar es no cortar". "El objetivo es convencer a los ciudadanos que tienen un plan de que no lo hagan, que lo vamos a avisar de todas maneras, porque estamos en un momento difícil del país", explicó.

En ese sentido, remarcó que desde el ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello "se van a ocupar de que las organizaciones que manejan a la gente como ganado se vayan a terminar". "La gente va a tomar su propia decisión: o me sacan el plan o me quedo en mi casa y sigo trabajando", concluyó.

La Ciudad de Buenos Aires aplicará el protocolo antipiquetes

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires advirtió que "no se podrá interrumpir el tránsito vehicular" ni "participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria" en ninguna marcha, movilización o manifestación que se realice en el distrito porteño. Tampoco estará permitida la presencia de niños y "el uso de palos o elementos contundentes".

Todas estas disposiciones son "de acatamiento obligatorio" y tienen como objetivo "fortalecer el orden en el espacio público" durante cualquier movilización, para que "convivan, en armonía, quienes deseen circular libremente con aquellos que se manifiesten dentro de la ley".

"Ambos derechos deben poder ejercerse de manera equilibrada y sin conflicto", informó el Ministerio de Seguridad porteño, a cargo de Waldo Wolff.

Jorge Macri Waldo Wolff Diego Kravetz El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a Waldo Wolff (ministro de Seguridad) y Diego Kravetz (secretario de Seguridad).

Respecto de la presencia de niños en las marchas, el Gobierno de la Ciudad adelantó: "Vamos a exigirle a las organizaciones sociales que no se movilicen con niños, ya que eso vulnera sus derechos como el de estar en su casa o en la escuela, jugando o estudiando".

"Actuaremos con todas las herramientas constitucionales para que nadie infrinja la normativa vigente ni cometa contravenciones, promoviendo de manera preventiva el cumplimiento de dichas normas, documentando acciones, denunciándolas, y/o haciéndolas cesar según corresponda. Las fuerzas de seguridad de la Ciudad tienen como prioridad cuidar la libertad de todos los ciudadanos y asegurar el orden en la convivencia social", concluye el comunicado difundido desde la cartera de seguridad porteña.