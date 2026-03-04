4 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno advirtió que seguirá trabajando "con la misma determinación" para lograr la liberación de Germán Giuliani

Tras el regreso del gendarme Nahuel Gallo al país, la Cancillería ratificó que continuará las gestiones para lograr la repatriación del abogado argentino, detenido desde hace nueve meses en Venezuela.

Por
Pablo Quirno

Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores.

El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno continúa las gestiones para obtener la libertad de Germán Giuliani, el abogado argentino detenido desde hace nueve meses en el Centro Penitenciario Yare II en Venezuela. Durante la conferencia de prensa de Nahuel Gallo —quien estuvo 448 días en cautiverio—, el funcionario subrayó el compromiso de la administración para que el abogado pueda reencontrarse con su familia, bajo la premisa de que “Argentina no abandona a sus ciudadanos”.

Te puede interesar:

Nahuel Gallo habló tras su liberación: "El Rodeo 1 es un lugar de torturas"

Quirno aseguró que el país mantendrá la determinación en este caso y destacó que ya se elevaron las denuncias a foros internacionales y países aliados. Respecto a la estrategia oficial, el canciller señaló: “Argentina va a seguir trabajando con la misma determinación para lograr la pronta liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, quien permanece detenido en Venezuela para que también pueda regresar a su país”.

Por su parte, la familia de Giuliani denunció condiciones extremas de reclusión, incomunicación y falta de un debido proceso judicial. Vanesa Giuliani, hermana del detenido, explicó que solo mantienen contactos telefónicos de dos minutos cada quince días bajo vigilancia: “Está detenido en Yare II y tiene la posibilidad de hacer una llamada cada quince días de dos minutos y ahí, frente a un custodio y en altavoz”.

La situación física y psicológica de Giuliani es el principal foco de preocupación para su entorno, especialmente tras difundirse un video donde el abogado afirma: “Hago este video porque temo por mi vida”. En dicho registro, el profesional negó los cargos de terrorismo y narcotráfico impuestos por Caracas, mientras su familia sostiene que fue víctima de torturas y desaparición forzada para forzar una confesión.

Desde el Palacio San Martín enfatizaron que el manejo de estas crisis requiere cautela para resguardar la integridad de los argentinos en el exterior. Al respecto, Quirno puntualizó que el Gobierno trabaja “con la prudencia y reserva que este tipo de circunstancias requieren, ya que privilegiamos la vida de nuestros compatriotas”. Agradeció la colaboración de Estados Unidos, Italia, Israel y la ONG Foro Penal, pero omitió mencionar a la AFA, cuyo rol fue clave en la liberación de Gallo.

Finalmente, el Gobierno reiteró que la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada representan violaciones graves a los derechos humanos. La cartera diplomática aseguró que mantendrá la presión multilateral hasta que cese la detención del abogado, concluyendo que “no vamos a parar hasta que cada argentino y cada ciudadano del mundo pueda volver a vivir en libertad”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela, tuvo su primera cena con su familia.
play

Nahuel Gallo tuvo una primera cena "muy argentina" con su familia tras su liberación

Nahuel Gallo fue liberado después de haber estado detenido 448 días en Venezuela

El Gobierno reconoció que no sabía que Nahuel Gallo iba a ser liberado

El abrazo de Nahuel Gallo con su esposa y su hijo.

El desgarrador mensaje de la esposa de Nahuel Gallo tras el reencuentro: "Necesita sanar"

Liberaron a Nahuel Gallo en Venezuela. 

La odisea de Nahuel Gallo: cronología de los 448 días del gendarme argentino preso en Venezuela

play

El rol de la AFA en la liberación del gendarme Nahuel Gallo tras 448 días detenido en Venezuela

play

Así fue el esperado reencuentro de Nahuel Gallo con su hijo Víctor y su familia

Rating Cero

La conductora agradeció el amor de sus colegas y seguidores tras sufrir un ACV.

Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

La estrella de Hollywood posó con piezas de encaje y transparencias.

Cómo fue el regreso de Megan Fox con una explosiva sesión de fotos: "Estoy viva"

Una de las versiones indica que el auto volcó y se lo llevaron en ambulancia a un hospital para su observación.

Un ganador de Gran Hermano tuvo un grave accidente en Uruguay: "No había luz..."

La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.
play

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

Conocé la historia detrás de esta noticia que sorprendió al mundo deportivo

Esta famosa periodista argentina está en pareja con un jugador del Real Madrid y anunció su embarazo: de quien se trata

El evento WWE Elimination Chamber 2026 se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el United Center de Chicago. 
play

Así es WWE Elimination Chamber 2026, el evento que transmitió Netflix y es de lo más visto del momento

últimas noticias

Fiorella Belén Damiani realizó la denuncia en 2017.

Denunció a dos hombres por violación, pero era falso y terminó condenada a tres años de prisión

Hace 13 minutos
El momento en el que la mujer es rescatada del canal Cacique Guaymallén.

Mendoza: una mujer cayó a un pozo de 5 metros y fue rescatada por los bomberos

Hace 13 minutos
La conductora agradeció el amor de sus colegas y seguidores tras sufrir un ACV.

Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

Hace 18 minutos
El líder libertario es uno de los principales alineados a Washington.

¿Qué es el Escudo de las Américas?, la cumbre a la que asistirá Milei en EEUU

Hace 19 minutos
Un fallo eléctrico masivo dejó sin corriente a dos tercios del país. (Ph: Marcel Villa - El País)

Cuba a oscuras: un fallo en su principal central eléctrica dejó sin luz a 7 millones de personas

Hace 31 minutos