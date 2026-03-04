El Gobierno advirtió que seguirá trabajando "con la misma determinación" para lograr la liberación de Germán Giuliani Tras el regreso del gendarme Nahuel Gallo al país, la Cancillería ratificó que continuará las gestiones para lograr la repatriación del abogado argentino, detenido desde hace nueve meses en Venezuela. Por + Seguir en







Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores.

El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno continúa las gestiones para obtener la libertad de Germán Giuliani, el abogado argentino detenido desde hace nueve meses en el Centro Penitenciario Yare II en Venezuela. Durante la conferencia de prensa de Nahuel Gallo —quien estuvo 448 días en cautiverio—, el funcionario subrayó el compromiso de la administración para que el abogado pueda reencontrarse con su familia, bajo la premisa de que “Argentina no abandona a sus ciudadanos”.

Quirno aseguró que el país mantendrá la determinación en este caso y destacó que ya se elevaron las denuncias a foros internacionales y países aliados. Respecto a la estrategia oficial, el canciller señaló: “Argentina va a seguir trabajando con la misma determinación para lograr la pronta liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, quien permanece detenido en Venezuela para que también pueda regresar a su país”.

Por su parte, la familia de Giuliani denunció condiciones extremas de reclusión, incomunicación y falta de un debido proceso judicial. Vanesa Giuliani, hermana del detenido, explicó que solo mantienen contactos telefónicos de dos minutos cada quince días bajo vigilancia: “Está detenido en Yare II y tiene la posibilidad de hacer una llamada cada quince días de dos minutos y ahí, frente a un custodio y en altavoz”.

La situación física y psicológica de Giuliani es el principal foco de preocupación para su entorno, especialmente tras difundirse un video donde el abogado afirma: “Hago este video porque temo por mi vida”. En dicho registro, el profesional negó los cargos de terrorismo y narcotráfico impuestos por Caracas, mientras su familia sostiene que fue víctima de torturas y desaparición forzada para forzar una confesión.

Desde el Palacio San Martín enfatizaron que el manejo de estas crisis requiere cautela para resguardar la integridad de los argentinos en el exterior. Al respecto, Quirno puntualizó que el Gobierno trabaja “con la prudencia y reserva que este tipo de circunstancias requieren, ya que privilegiamos la vida de nuestros compatriotas”. Agradeció la colaboración de Estados Unidos, Italia, Israel y la ONG Foro Penal, pero omitió mencionar a la AFA, cuyo rol fue clave en la liberación de Gallo.

Finalmente, el Gobierno reiteró que la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada representan violaciones graves a los derechos humanos. La cartera diplomática aseguró que mantendrá la presión multilateral hasta que cese la detención del abogado, concluyendo que “no vamos a parar hasta que cada argentino y cada ciudadano del mundo pueda volver a vivir en libertad”.