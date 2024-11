El diputado que denunció a los referentes libertarios señaló que la violencia "está incluso desde el celular"

"No es solo por el discurso, tienen una dinámica violenta, el discurso es una parte", afirmó Paulon.

En medio de las negociaciones, desde Aerolíneas remarcaron que "el Estado tiene una responsabilidad y no la puede eludir"

En el mismo sentido, el diputado explicó: "Luego con las repercusiones negativas que tuvo el video que se conoció salieron muchos de estos personajes, algunos de los cuales son funcionarios públicos, a decir que el brazo armado es el celular. La instigación a la violencia y al odio colectivo está incluso desde el celular".

Gordo Dan El acto lanzamiento del la agrupación Las Fuerzas del Cielo.

"Esa supuesta violencia en joda, el baiteo, en realidad esconde una actitud y escalada violenta", remarcó Paulón, quien junto a la legisladora Mónica Fein, realizaron la denuncia ante la Justicia contra el influencer Daniel Parisani, conocido como el Gordo Dan, Agustín Laje y el diputado bonaerense de La Libertad Avanza Agustín Romo por "incitación al odio y a la violencia colectiva".

"Pedimos a la Justicia que cite a los funcionarios que estuvieron en el acto para determinar el alcance de esos dichos y claramente si existe el delito de instigación al odio a la violencia colectiva, que no necesariamente tiene que estar sustanciado. No es solo por el discurso, tienen una dinámica violenta, el discurso es una parte", analizó.

Para Paulón, "el corazón de todas estas estrategias y el tuit del Presidente es infundir el miedo, disciplinar. Hoy los gobernadores tienen miedo, les sacó el presupuesto".

"Va a tener total discrecionalidad para asignar recursos como quiera. Ellos entraron en esa dinámica y se quedaron sin nada. Bajaron una sesión donde les íbamos a poner un control republicano al Gobierno con la modificación del DNU y finalmente el ejecutivo les hace el ole y los deja sin presupuesto", concluyó sobre el tema.

Mónica Fein: “Quieren instalar el miedo y hay que pararse fuerte”

La diputada nacional del Partido Socialista, señaló en una entrevista por Radio 10 que "pedimos que se investigue la incitación a la violencia colectiva por las expresiones y el acto del brazo armado. Debe ser investigado como un delito”.

“No me queda claro cuál es el límite que está planteando el Gordo Dan pero su acción violenta permanente por redes no tiene límites. No vamos a naturalizar a este grupo violento, quieren instalar el miedo y hay que pararse fuerte”, sostuvo Fein en diálogo con Gustavo Sylvestre.

En esa línea, agregó: “Pedimos que se investigue la incitación a la violencia colectiva por las expresiones y el acto del brazo armado. Debe ser investigado como un delito”.

“No me queda claro cuál es el límite que está planteando el Gordo Dan pero su acción violenta permanente por redes no tiene límites", remarcó.