El descargo de Milei tras desequilibrarse en una entrevista: "Me tildan de loco"

Tras la repercusión negativa que eso provocó en redes sociales, publicó un texto en su cuenta de Twitter y agregó: “Al que rifa 3 puntos del PBI en su aventura electoral por ambición de poder lo tratan de sensato. La realidad es que lo que quieren es que nada cambie”.

milei tuit

“Nosotros vinimos a cambiar las cosas. Pregúntense ustedes de qué lado están: del lado de los que quieren mantener ese modelo empobrecedor al servicio de los políticos o de los que queremos cambiar abrazando las ideas de la libertad para que Argentina tenga un futuro próspero”, concluyó.

Milei redobló su ataque contra la UCR: "El infierno está reservado para los neutrales"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, apuntó contra los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) que se diferenciaron de la postura de Patricia Bullrich de cara al balotaje del 19 de noviembre al señalar que "el peor lugar del infierno está reservado para quienes mantienen la neutralidad".

"Los que ahora se declaran neutrales son traidores. Los radicales ya se fueron con Massa, siempre fueron de Massa. Se unieron a Juntos por el Cambio para buscar un cargo", aseguró el libertario, durante una entrevista en el canal A24.

Además, respondió a las críticas de algunos dirigentes radicales, que lo calificaron como "un salto al vacío".

"El salto vacío es continuar con lo mismo. El salto al vacío lo hacen los tibios. El peor lugar de los infiernos es el que mantiene en la neutralidad en la inmoralidad", marcó.

El candidato libertario se mostró muy nervioso durante la charla con el conductor Esteban Trebucq y por momentos hasta perdió los estribos. En un pasaje de la nota, se enojó por el murmullo que había detrás de cámara y pidió que hagan silencio.

Respecto de la falta de fiscales partidarios para los comicios, cuestionó: "Si no podemos defender los votos, ¿queremos gobernar? Si la gente no aporta su cuota de esfuerzo para acompañar el cambio, las cosas no cambian desde tres puteadas en la cuenta de Twitter".

Milei A24 Captura de TV

Sobre el acercamiento de la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio y titular del PRO, Patricia Bullrich, que el miércoles expresó públicamente su acompañamiento a la fórmula de La Libertad Avanza, Milei aclaró: "No me condicionaron en nada".

"No me restringieron nada, no me pidieron nada. Fue un pedido de perdón mutuo, sincero, genuino, lo hicieron de manera incondicional", indicó en relación al encuentro que mantuvo el martes por la noche con Bullrich y el expresidente Mauricio Macri, quien hizo de anfitrión y "ayudó a limar asperezas".