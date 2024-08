El análisis de Nancy Pazos sobre las fotos de Fabiola Yañez golpeada

"Es un momento espantoso en los medios de comunicación. Hoy salieron al aire cosas que lo único que hacen es sumar al morbo. No sirven para analizar ni la política, ni el pasado, ni el presente y mucho menos el futuro ", señaló la columnista del programa conducido por Pablo Duggan , en referencia tanto al video en el que aparece Tamara Pettinato bebiendo cerveza en el despacho presidencial como a las fotos de Yañez.

"No es necesario mostrar las fotos de Fabiola con el ojo en compota. Yo no necesitaba estas fotos para creerle a Fabiola. No tengo idea si la víctima quiere que sea mostrada de esta manera y revictimizada", agregó Pazos.

Las fotos de Fabiola Yañez golpeada

Se conocieron las fotos que acompañan la denuncia por violencia de género que realizó la exprimera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández. Los imágenes, de los sucesos que habrían ocurrido en agosto 2021 en plena pandemia, demuestran los golpes recibidos y moretones en el rostro y el cuerpo de Yañez.

En una filtración del medio periodístico Infobae, se puede observar a la exprimera dama brutalmente golpeada, con un moretón en el ojo derecho, visiblemente hinchado, y marcas en el brazo derecho, en el sector de la axila. En chats con el exmandatario, Yañez le manifiesta que fue agredida hace tres días y que pare con la violencia.

Las fotos se conocieron tras la denuncia de violencia de género que Fabiola Yañez había realizado el martes pasado en el juzgado a cargo del juez federal, Julián Ercolini. Durante una audiencia virtual con el juez, Yañez había denunciado a Fernández pese a que en una primera instancia había desestimado que se inicie una investigación penal.

fotos Fabiola golpeada

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].