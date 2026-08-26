27 de agosto de 2026 Inicio
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Eduardo Eurnekián quiere extender hasta 2066 la concesión de los principales aeropuertos del país

Un informe de C5N reveló detalles del pedido del empresario al Gobierno para ampliar por 28 años el contrato de Aeropuertos Argentina 2000, que actualmente administra 35 terminales aéreas.

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El Patrón de los cielos

"El Patrón de los cielos", el informe de Felicitas Bonavitta para C5N. 

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Un informe realizado por Felicitas Bonavitta para C5N analizó el pedido de Eduardo Eurnekián para extender hasta 2066 la concesión de los aeropuertos que administra Aeropuertos Argentina 2000, una decisión que debería tomar el gobierno de Javier Milei ante el vencimiento previsto para 2038.

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Según reconstruyó la periodista, el empresario "administra la mayoría de los aeropuertos de la República Argentina" a través de la compañía, que actualmente opera 35 terminales provenientes de la concesión original y otras dos incorporadas mediante acuerdos directos, en un negocio que concentra buena parte del tráfico aéreo nacional.

La concesión vigente tiene fecha de finalización en 2038, aunque durante la pandemia recibió una extensión debido a la fuerte caída del tráfico aéreo y el impacto que esa situación provocó sobre los ingresos de la empresa, que ahora plantea la necesidad de contar con un período más extenso para realizar inversiones.

En ese contexto, Bonavitta explicó que "la empresa dice que necesita que le extiendan la concesión hasta el año 2066 para poder seguir realizando inversiones en los aeropuertos", mientras el Ejecutivo debe resolver si acepta ese planteo o abre el negocio a nuevos competidores.

La relación entre Javier Milei y Eduardo Eurnekián, el dueño de los cielos argentinos

El informe también repasó el vínculo laboral que existió entre el actual Presidente y el empresario, ya que Milei trabajó durante 13 años en Corporación América, entre 2008 y 2021, donde se desempeñó como economista jefe y asesor financiero de distintas compañías pertenecientes al grupo de Eurnekián.

Durante el informe, la periodista puso el foco en esa relación y planteó: "Javier Milei fue empleado de Corporación América durante 13 años", antes de convertirse en Presidente, mientras que actualmente debe decidir sobre una concesión que representa uno de los principales negocios de infraestructura aeroportuaria del país.

Bonavitta también describió el escenario como "un verdadero monopolio" y calificó a Eurnekián como "el patrón de los cielos", al señalar que el empresario es uno de los principales operadores aeroportuarios a nivel internacional y que su compañía concentra la administración de buena parte de las terminales argentinas.

El pedido para extender la concesión de los aeropuertos hasta 2066

De acuerdo con la investigación de Bonavitta, funcionarios del Gobierno habían trabajado en un acta destinada a extender la concesión, que al momento del informe solo requería las firmas de Legal y Técnica y del Presidente para entrar en vigencia, una alternativa que evitaría una nueva competencia por la administración de las terminales.

"Desde hace tiempo que funcionarios del gobierno de Javier Milei estaban trabajando de manera secreta en un acta", afirmó Bonavitta durante el informe, al describir el proceso que habría avanzado dentro del Ejecutivo para resolver el futuro de Aeropuertos Argentina 2000.

La periodista también explicó que una concesión por un período prolongado requiere una definición específica sobre sus condiciones y recordó que anteriormente se había analizado una extensión del contrato, aunque el nuevo planteo elevaría el horizonte de la concesión hasta 2066, con un plazo considerablemente superior al actualmente vigente.

Ahora, la definición quedó en manos del Gobierno, que deberá optar entre avanzar con la extensión solicitada por Eurnekián o convocar a una licitación que permita la participación de otras compañías, una decisión que determinará quién controlará los principales aeropuertos argentinos durante las próximas décadas.

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