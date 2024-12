Echaron a la subsecretaria de Turismo, Yanina Martínez, por irse de vacaciones a Londres

Estas serán las primeras vacaciones de la gestión de Milei, que se jacta de haber realizado "el ajuste más grande de la historia" y se rige bajo la estricta premisa de que "no hay plata". En esa línea, el mandatario le pidió a sus ministros que no hagan viajes ostentosos, que concentren los pedidos entre la última semana de diciembre y el mes de enero, y que se mantengan en alerta ante una potencial necesidad de trabajar.

Aunque existen excepciones como las de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, quiénes explicaron por qué viajarán al exterior.

Bullrich confirmó que viajará a los parques de Disney en Orlando, Estados Unidos, tras ser autorizada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el propio Presidente. Según explicó, se trata de unas vacaciones que le había prometido a sus nietos como premio por su buen rendimiento en el colegio.

"Desde que los chicos empezaron la primaria, los mellizos, les había prometido que cuando terminaran la primaria, los iba a llevar a Disney. Me cayó justo este año", indicó este martes a la radio Urbana Play. La ministra habló con Karina Milei y le señaló que tenía "un compromiso de honor" con sus nietos, que "vienen ahorrando plata desde que son chiquitos para ir a Disney".

Por su parte, Adorni informó que también pasará sus vacaciones en el exterior. "No es cierto que se prohibieron lugares. Se llamó a ser razonable con las vacaciones que uno se toma, y que tengan sentido con lo que uno venía haciendo con su vida anterior", afirmó el portavoz.Cuando una periodista le comentó que en años anteriores él vacacionó en Miami, Estados Unidos, Adorni no lo negó, aunque no confirmó que esa sea su destino para este año. "Todo el mundo sabe dónde yo me iba de vacaciones en años anteriores y no voy a modificar lo que venía haciendo", expresó.

El vocero manifestó que viaja al exterior para sus vacaciones "desde hace diez años". "En mi caso, tengo hijos chicos y me tengo que adaptar a lugares, con el nivel de exposición que tengo, que sean aptos para eso. Cada ministro buscará el mejor lugar para tener su descanso vacacional", agregó.