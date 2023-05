Duro de Domar: picante cruce entre Cynthia García y Hamilton por la decisión de Cristina Kirchner

En ese momento el que salió al cruce fue otro de los periodistas del ciclo, Mariano Hamilton que le pidió: "No, por favor, paremos acá. Si seguimos haciendo esta catarsis, va a ganar la derecha. Paremos acá".

"Yo no hago ninguna catarsis Mariano, yo digo lo que quiero. No me podes frenar. Si viene la derecha, este es un escenario caótico. No lo pienso yo sola. Todos los plenarios que piden por Cristina creen que hay un posible escenario de caos si gana la derecha", explicó García.

Entonces, la periodista Carla Czudnowsky se metió en el debate y apuntó a su compañera: "No, yo no sucumbo ante el miedo al caos, ante eso de 'si no está Cristina esto es el caos, es el fin'. Estamos escuchando lo que decís, pero no compartimos".

"No quiero entrar en esa discusión, no ganó la derecha todavía. ¿Por qué damos por hecho que ganan?", insistió Hamilton, en clara oposición a García. "Es increíble que un movimiento que tiene 77 años de historia esté llorisqueando porque un candidato dice, con razón y argumentando, no me voy a presentar. ¿Vos te pensás que Cristina cuando decide mandar esta carta no está pensando en que el peronismo por si solo tiene los anticuerpos necesarios para levantarse otra vez?", sostuvo.

En tanto, García insistió en el avance de la derecha en el país y la posibilidad de una victoria en las elecciones presidenciales. "¿Me estas cargando? Estamos hablando de la competitividad de Juntos por el Cambio", retrucó. Pero Hamilton volvió a mostrarse en desacuerdo: "No abono la validad de la derrota, no juego con eso".

"La única que puede parar el avance de Milei es Cristina", concluyó Cynthia García,