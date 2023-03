Duro de Domar: el circo de Tetaz, el payaso de los anillos

Fernando Iglesias se comportó como un barrabrava y en Duro de Domar no se lo perdonaron

Luego, mostró otro anillo y siguió criticando al funcionario de Juntos por el Cambio. "Esta es la lista de fans de Tetaz. Está en cero todavía", cargó. En tanto, después de que Duro de Domar muestre un informe sobre la increíble decisión del diputado, Duggan calificó al economista de "el diputado del todo por dos pesos".

Tetaz tuit anillo Twitter

Asimismo, el panelista Pitu Salvatierra fulminó al diputado por su accionar en el rol político que ocupa: "El cotillón de Tetaz. ¿Le garpamos a este tipo nosotros? Porque hablan de la cultura del trabajo. Este muchacho no va a trabajar nunca. Va a pelotudear a los canales de televisión. En el barrio tienen un nombre: es un pelotudo". ¡Durísimo!

Después, se sumó la periodista Cynthia García, quien analizó cómo se desempeña Tetaz. "Lo imita a Iglesias. Saca un poco el discurso odiante pero de fondo está lo que ellos construyen. Creo que hay que repolitizar todo. Esta construcción de la derecha es muy peligrosa y eficaz. Construye el sentido de decir que lo que hace la Corte no le importa a la gente que va al supermercado", aseguró.

En tanto, el abogado Carlos Maslatón también cargó contra Tetaz y reveló: "Lo conozco bien. Hace un mes tuvimos un debate por TikTok. No le gustó cómo salió y no lo publicó. La palabra que lo define a Martín Tetaz es que es un busca roña de la política con tal de figurar". Luego, se mostró en contra de categorizar políticamente al diputado de Juntos por el Cambio en el sector político de la derecha. "No es de derecha eso", sentenció.

https://twitter.com/C5N/status/1631107122564935682 MASLATÓN FULMINÓ A @martintetaz



@CarlosMaslaton: "Hace un mes tuvimos un debate con Tetaz por Tik Tok, no le gustó como salió y no lo publicó. Es un busca roña de la política con tal de figurar".



Opiná con #DuroDeDomar



Sumate por https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/9BHw8JL666 — C5N (@C5N) March 2, 2023

El periodista Federico Fahsbender, asimismo, señaló: "Se ha convertido como Iglesias en un candidato meme, en una especie de chiste constante. Me gustaría saber cuál es el efecto real. Creo también, como Iglesias, que representa a un sector de personas que tienen este tipo de opiniones y que ya no se esconden más".

Por último, Pitu volvió a arremeter contra Tetaz. "Lo que hay que empezar a hacer es tomarle el presentismo en la Cámara de Diputados, cuántas horas van. Le garpamos todos los meses", enfatizó.