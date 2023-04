Durante un cruce radial, Berni aceptó el pedido de disculpas de los choferes que lo agredieron

Bajo ese contexto, Berni aceptó las disculpas de los trabajadores. “Es mi obligación aceptarlas”, respondió el funcionario bonaerense.

“Espero que me pueda disculpar y me siga protegiendo porque fue un error mío levantarle la mano. Soy una persona tranquila. Le pido que nos disculpe, estaba fuera de mí”, alegó Zerdá durante el intercambio y agregó: “Sinceramente pido disculpas, fue un momento de euforia donde me quise sumar en el tumulto y quedé mal. Me pongo del lado de él (Berni), porque también ve que la violencia ha crecido y sé que hacen hasta lo imposible, porque a veces no dan abasto los patrulleros y los policías”.

En tanto, Berni agradeció “a los compañeros trabajadores por este acto sincero” y agregó que “nunca” hizo la denuncia porque “entiendo la situación”. Al mismo tiempo, el funcionario explicó que cada vez que matan a un bonaerense, siente "la obligación de disculparme ante los 17 millones de vecinos que nos confían el trabajo todos los días” en una Provincia que “lamentablemente matan a dos personas todas las noches”

Bajo ese puto, el titular de la cartera de Seguridad provincial consideró que lo importante es trabajar “todos en este problema estructural” y aseguró que está “en los lugares donde ocurren los hechos y nunca escondido detrás de un escritorio”.

Por su parte, Galiano no solo le pidió “de corazón mil disculpas”, sino que también dejó en claro que estará “a disposición” de lo que Berni o la Justicia necesiten: “En ningún momento me voy a esconder. Le pido disculpas en nombre mío, de mi familia y de mis compañeros de trabajo”.

“Quiero que todo el mundo sepa que estas cosas no puedan volver a pasar. No van a volver a pasar. Quiero un país tranquilo para que mis hijos puedan caminar por la calle en paz. Entonces quiero extender mi mano y pedir disculpas”, subrayó el trabajador.

Ataque a Berni: la Justicia desestimó la denuncia por un “plan orquestado”

La Justicia Federal de Comodoro Py desestimó la denuncia penal que pedía investigar un supuesto plan de acción sincronizado detrás del ataque contra Sergio Berni. El fiscal Guillermo Marijuan consideró que no existen fundamentos para pensar que se trató de un complot.

El ministro de Seguridad bonaerense fue agredido el pasado lunes 3 de abril en medio de la protesta de choferes por el crimen de Daniel Barrientos, el conductor de la línea 620 que fue asesinado en Virrey del Pino. Al día siguiente, la abogada Valeria Carreras presentó una denuncia por el delito de intimidación pública grave.

En esa presentación pidió profundizar en los supuestos vínculos entre los agresores del ministro de Seguridad bonaerense y el espacio político que lidera Patricia Bullrich. Argumentó que no se trataría de manifestantes que actuaron espontáneamente, sino de una secuencia que había sido planeada con anticipación.

Sin embargo, el fiscal desestimó la denuncia porque entendió que “no contiene la relación de un hecho, con las circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución, sino que se remite a sucesos que conforman objeto de otras investigaciones” y que son calificados como delitos “sin aportar un desarrollo que le otorgue fundamento”.