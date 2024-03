Discursos negacionistas: para historiadores, discutir la cifra de desaparecidos es "banalizar el accionar terrorista"

"Es imposible de decir esto de 'yo creé el número'. Eso es una forma de legitimar, de ubicar una voz individual dentro de lo que es un proceso colectivo de los historiadores", aseguró a C5N.com el historiador (UBA), docente e investigador Nicolás Mogni, conductor del podcast La Historia es un Problema.

"No hay que tenerle miedo a que se revisen los argumentos para reforzar de dónde viene el número, reforzar que no fueron excesos y que fue un plan sistemático. Nos encantaría saber cuál es el número exacto, pero los militares se lo llevaron a la tumba, quemaron los archivos cuando terminó la dictadura y no cumplieron los protocolos legales", señaló.

dictadura juicio junta militar El juicio a las Juntas Militares dio por demostrados los delitos de lesa humanidad. Télam

El historiador y docente (UBA) Guido Torena agregó que el problema del método histórico es que los documentos "se tienen que ir comparando y contrastando entre ellos. Entonces, si la CONADEP dice en 1984 que la cifra es alrededor de 9.000, ese documento puede ser comparado con otros de la misma época" y no debe ser tomado como una fuente única y objetiva.

"En ese mismo texto dice que son 9.000 (desaparecidos) hasta ese momento y que saben o intuyen que deben ser muchos más, porque las propias familias tienen miedo a las represalias del contexto post dictadura. Entonces que la fuente diga 9.000 no hace que sean 9.000, sino que es una cifra estimativa", detalló.

En ese sentido, citó dos informes de 1978, uno de la inteligencia de Chile que habla de 22.000 víctimas "entre muertos y desaparecidos" y otro de la Cruz Roja Internacional que ubica el número en 20.000. "En todo el país se conocen más de 500 centros clandestinos de detención. Con que 60 personas hubieran pasado por cada uno, alcanzaría para llegar a 30.000 detenidos", estimó Torena.

Los historiadores también recordaron una entrevista que Jorge Rafael Videla brindó en 2001 donde justifica la ausencia de registros oficiales. "La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta 5.000. No había otra manera. (...) Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder. ¿Quién mató, dónde, cómo?", sostuvo el dictador.

Desaparecidos La CONADEP reunió casi 9.000 denuncias en solo ocho meses.

Para Torena, "si yo voy sumando todos estos elementos, discutir si son 9, si son 10 o si son 11 claramente se vuelve superfluo, pero sí me tiene que llevar a la consideración de que yo no puedo ir con la certeza de decir que fueron 9.000. No se sabe, no se va a saber nunca", afirmó.

"Los historiadores nos basamos no solamente en los documentos de la época, sino en lo que se va descubriendo después. Ese es el otro gran problema que tienen los negacionistas, que piensan que lo que ocurrió, ocurrió y punto. La antropología forense logró encontrar cuerpos de detenidos desaparecidos en centros clandestinos y eso es de ahora, se encontraron hace hace pocos años", remarcó.

Mogni destacó que "cuanto más se muestra la explicación, cuanto más se se trata de investigar qué fue lo que pasó, más claro es que fue un plan sistemático, que fueron muchos más que los que se denuncian". En ese sentido, la cifra de 30.000 desaparecidos es relevante por su carga política y simbólica.

"El empirismo de 'necesito la cifra exacta' es banalizar el accionar terrorista del Estado", subrayó Torena. "En el mejor de los casos, la cifra real la tienen los militares. Nosotros nos esforzamos por reconstruirla, pero quien está en falta es el Estado", concluyó.