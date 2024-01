Diputados de Unión por la Patria criticaron la Ley Ómnibus no tenga "ni una sola medida" a favor de la ciudadanía

"No somos tontos, durante los tres días de los plenarios de las comisiones, que se convocaron para tratar de manera exprés el proyecto de ley Ómnibus enviado desde el Ejecutivo con el fin de que Javier Milei gobierne sin el Congreso, no vimos al ministro de Economía Luis Caputo, ni al jefe de Gabinete de Ministros Nicolás Posse, y tampoco apareció su autor intelectual Federico Sturzenegger", señalaron en un comunicado.

Para los diputados liderados por Germán Martínez, "estas ausencias no son casuales" y aseguraron tener "la seguridad que son intencionales porque no pueden dar la cara ante lo que significa tamaña entrega de recursos nacionales a extranjeros y complicación económica, política, social para la vida de las familias argentinas".

Diputados UxP

"Argentina necesita un debate serio donde se puedan oír las voces de los sectores de la sociedad civil que ya están sufriendo las consecuencias del DNU y que van a verse doblemente afectados en caso de que se apruebe el mega decreto. Una vez más, esta vez por este medio, solicitamos expresamente que se los convoque y escuche", añadieron.

Para UxP, "es todo ajuste, recorte, quita de derechos, represión y sufrimiento. Ganan unos pocos, para los que sí hay plata en detrimento del sudor y las lágrimas del resto".

"Si verdaderamente les importa la democracia, les pedimos que recapaciten, no le tengan miedo a las palabras, abran las puertas del Congreso Nacional para que expliquen Caputo, Posse, Struzenegger qué quieren hacer con el país; prendan los micrófonos para que la ciudadanía que necesite hacerlo se pueda expresar", concluyeron.

Cruce caliente en Diputados entre Santoro y Francos: "Quieren debatir mil artículos en 15 minutos"

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro le reprochó al ministro del Interior Guillermo Francos que el gobierno pretenda "debatir mil artículos en 15 minutos" durante un fuerte cruce en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que analiza la Ley Ómnibus.

Francos acudió al recinto este miércoles a las 9 de la mañana para responder preguntas acerca de las reformas electorales, de medio ambiente y turismo incluidas en el proyecto. Minutos después de las 13, en pleno debate, anunció que debía retirarse por un compromiso previo.

"Como vamos a pasar a los temas de medio ambiente y turismo, tenemos dos especialistas que van a poder responder sus inquietudes. Si ustedes me disculpan, no puedo eludir el compromiso que tengo porque está pactado desde hace 20 días y tengo que asistir. Les agradezco los aportes y la comprensión", explicó el ministro.

En ese momento, Santoro intervino y le pidió que se quedara para seguir debatiendo. "Ministro, disculpe una cosa. Usted es el ministro político...", empezó a decir, pero el diputado libertario Gabriel Bornoroni, quien presidía el plenario, el cerró el micrófono. "No es la forma. Ya había dicho el ministro que se retiraba", sostuvo.

LEY ÓMNIBUS - SEGUNDO DÍA DE DEBATE: FUERTE CRUCE ENTRE FRANCOS Y SANTORO

"Discúlpeme, ministro, acá estamos en presencia de una situación inédita que es que el presidente de la República dice que no piensa negociar esta ley y usted ha salido por los medios de comunicación diciendo que sí. Lo primero que tenemos que tener claro los diputados es saber si ustedes están dispuestos a negociar", insistió Santoro.

Bornoroni volvió a cerrarle el micrófono y argumentó que "no alcanza el tiempo porque todos hablan y nadie pregunta". "Diputado, no sé por qué se enoja tanto", agregó Francos. "¡Porque usted se va a comer! No sé qué parte no entiende. Usted se está yendo a comer y ustedes presentaron un proyecto de mil artículos", reclamó Santoro.

El ministro se retiró en medio de aplausos del bloque de La Libertad Avanza, mientras el diputado de UxP intentaba que le habilitaran el micrófono. "Mil artículos en 15 minutos. ¡Quédese!", concluyó.