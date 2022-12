Diputados del Frente de Todos pidieron indulto para Milagro Sala

A continuación, el texto se expresa una fuerte crítica al accionar del Poder Judicial respecto a a detención de Sala. "La Corte Suprema, a través de sus fallos que intervienen en la vida política de la República, demuestra que la división de poderes le importa poco y aún menos la constitución", indicaron en el comunicado.

"La prisión de Milagro Sala no sólo es arbitraria, sino que es abiertamente direccionada por sus posiciones políticas, por su rol como dirigenta social en su provincia, por ser coya y por haber organizado a cientos de miles de pobres en la pelea por sus derechos, poniendo en jaque los poderes enquistados históricamente en la provincia de Jujuy", agregaron.

La carta fue firmada por los y las diputadas Paula Penacca; Hugo Yasky; Juan Marino; Leo Grosso; Natalia Souto; María Rosa Martínez; Nelly Ramona; Daldovo Claudia Ormachea; Mara Brawer; Guillermo Carnaghi; Blanca Osuna; Leopoldo Moreau; Daniel Gollan; Carolina Gaillard; Silvama Ginoquio; Jorge Ricardo Herrera; Lisandro Bormioli; Juan Manuel Pedrini; Mónica Macha; Eduardo Valdés; Pablo Carro y José Luis Gioja.

Qué dijo Alberto Fernández sobre la posibilidad de indultar a Sala

Este miércoles Alberto Fernández volvió a explicar que la Constitución nacional le "prohíbe" dictar un indulto en favor de la Sala y afirmó que tiene la "convicción" de que todo el proceso judicial alrededor de la dirigente jujeña "estuvo plagado de un tinte político inadmisible".

"Tengo la convicción de que todo el proceso estuvo plagado de un tinte político inadmisible. Me parece que la solución no pasa por un indulto mío porque la Constitución me lo prohíbe, por tratarse de una sentencia dictada por tribunales provinciales", dijo el mandatario e en declaraciones a Radio Con Vos.

Luego explicó que quien tiene esa potestad es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y que además posee la facultad de "conmutarle la pena" a la dirigente social de la Tupac Amaru.