Diana Mondino enfrentó los rumores sobre su salida del Gobierno

Respecto a las Agendas 2030 y 2045 de la ONU, explicó que "ambas son de aplicación voluntaria y hemos dicho que parcialmente vamos a adherir a algunas de estas cosas. Lo que llamó la atención es que lo mencioné en un discurso. Es una lista de objetivos con la que todos estamos de acuerdo, el tema son los instrumentos y quién toma esas decisiones", sostuvo en radio Mitre.

En ese sentido, remarcó que "tenemos una muy buena relación" con Estados Unidos y "con muchísimos países". "Estamos trabajando en actividades de muy diferente naturaleza. Cuando decimos que Argentina se abre al mundo no es solamente comprar o vender soja o carne, son muchísimas más actividades", destacó.

Diana Mondino en la Asamblea General de la ONU 22-09-24 Mondino expuso ante la Asamblea General de la ONU. X @Cancilleria_Ar

También enfrentó los rumores de renuncia y, cuando le consultaron si tenía "el boleto picado", ironizó: "Eso es antiguo. Ahora se usa la SUBE, no el boleto. Yo estoy para servir a Argentina y el Presidente tiene que tomar sus propias decisiones. Cuando él lo considere apropiado, un minuto antes, voy a presentar la renuncia sin ningún tipo de problemas. Para mí es un orgullo servir a Argentina", subrayó.

Mondino, sobre los vuelos a Malvinas: "La soberanía está totalmente resguardada"

La canciller Diana Mondino se refirió a la reunión que mantuvo con su par británico, David Lammy, con el objetivo de que se retome el vuelo semanal a las Islas Malvinas desde San Pablo que fue interrumpido en 2018 y que realizaba una escala mensual en Córdoba.

"No es un acuerdo formal firmado. Nosotros tenemos la convicción de que las Malvinas son y serán argentinas, y queremos poder tener una relación más fluida. Esto se había iniciado hace unos años; entre el territorio continental y el insular queremos tener la mejor comunicación posible", aseguró.

Mondino remarcó que existe además "una cuestión emotiva y moral" ya que "hay todavía familiares que no han podido saludar a sus seres queridos" que fallecieron en la guerra de 1982. "Vamos a hacer un programa de identificación de algunos cuerpos que quedaban y un vuelo de familiares que quieran visitar las Islas. Es una cuestión completamente humana", afirmó.

David Lammy y Diana Mondino Mondino junto al canciller británico, David Lammy. Cancillería

"La soberanía está totalmente resguardada. Es algo que humanamente era innegable", señaló la canciller. También explicó que Milei no mencionó la cuestión Malvinas en su discurso ante la Asamblea General porque "en este momento se están discutiendo temas de terrorismo y conflictos bélicos", pero "tenemos el apoyo en la ONU".

"Esto no solo no afecta la soberanía sino que es todo lo contrario. Si las Islas son nuestras, ¿cómo un argentino no puede ir a territorio argentino?", cuestionó.