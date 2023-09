Desde todo el arco político repudiaron los dichos del referente educativo de Milei sobre le Holocausto

La frase del asesor en educación del espacio libertario provocó que, unas horas más tarde, dirigentes políticos de la oposición y el oficialismo manifestaran su repudio.

"Javier Milei no puede proponer alguien así al frente de la educación de nuestros niños. Como decía Sarmiento: 'Civilización o barbarie'. Este es un bárbaro", sostuvo la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

bullrich tweet

El diputado nacional de Juntos por el Cambio y ex ministro de Educación de Mauricio Macri, Alejandro Finocchiaro, también salió al cruce: "'Muchos menos' también hubiesen sido un horror. El Holocausto no se mide meramente en números. El antisemitismo tampoco", apuntó.

Por su parte, Agustín Rossi, candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, también se sumó a la ola de críticas. "En 1’ banalizó el holocausto y humilló al pueblo argentino. No había una analogía mejor ? Perverso y siniestro", publicó en sus redes sociales.

rossi

Otro de los que cuestionó a Krause fue el diputado radical Mario Negri: "Es repudiable la banalización del Holocausto que hizo el referente en Educación de Milei, quien luego hace demandas a periodistas que le reprochan este tipo de declaraciones".

La diputada de la izquierda Myriam Bregman consideró: "La brutalidad de quien sería el secretario de educación de Milei elogiando 'la eficiencia' de la Gestapo, confirma q cuando les decimos negacionistas nos quedamos cortos. Lo que falta es que digan que la apropiación de casi medio millar de bebés en la Argentina fue poco eficiente".

bregman

La exdiputada radical Silvana Giudici también se pronunció al respecto: "Lamentable todo. Mientras sus dirigentes alaban la gestapo alemana, Milei sostiene causas contra Elisa Carrió, Débora Plager, Fabián Doman y Martín Candalaft".

"Un diputado nacional y candidato a presidente no debe sostener demandas contra periodistas. Retire las denuncias ya! Repudio total a la brutalidad de este referente de LLA, Krause", agregó Giudici.

El diputado José Luis Espert también criticó al asesor de Milei en muy duros términos: "Sos una bestia humana Martín Krause, Es tan repudiable lo que decís que el que me repugna sos vos".

espert tweet

También Carlos Maslatón, referente liberal y panelista de Duro de Domar, opinó sobre el tema con total autoridad, ya que conoce personalmente a Krause.

"Lo conozco desde 1980, de la congregación de liberales del Proceso de Benegas Lynch. No pueden evitar ser desubicados, analizar el nazismo desde la eficiencia en la matanza de judíos. No es nazi no, tienen el cerebro arruinado. Y no es operativo", aclaró Maslatón.

maslatón

"La Libertad Avanza, cuyos propietarios son Karina Milei y Javier Milei, parece haber ingresado en una competencia interna para ver quien es más caballo con las declaraciones públicas que formula antes del juramento del 10 de diciembre. Marcan todos los records desde 1983", agregó el referente liberal.

El descargo de Martín Krause

Una vez que sus declaraciones tomaron estado público, Krause pidió disculpas en las redes sociales: "En una reunión realizada ayer en la Universidad Di Tella para discutir propuestas para el sistema educativo presenté un ejemplo que buscaba mostrar que nos conformamos con la existencia de ciertas normas que buscan controlar el contenido de la educación si es que simplemente no las cumplimos".

"El ejemplo hizo mención al Holocausto de una forma que banaliza ese dramático acontecimiento, por lo que pido las disculpas correspondientes y agradezco a quienes me lo señalaran", finalizó el referente educativo del libertario.