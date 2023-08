Desde La Libertad Avanza sostienen que "la Argentina va a ser inviable" si no cambian las leyes laborales El empresario hotelero y legislador porteño Oscar Zago aseguró que muchas pymes "prefieren no tomar personas que no sean de su familia para evitar conflictos". Por







Las pymes y "el problema" de la contratación. Télam

El legislador porteño por La Libertad Avanza Oscar Zago, quien además es empresario hotelero, advirtió que "la Argentina va a ser inviable" si no cambian las leyes laborales y aseguró que actualmente "muchas empresas familiares prefieren no tomar personas que no sean de su familia para evitar conflictos".

"Las pymes, en su gran mayoría, son empresas familiares, que hoy prefieren no tomar a una persona, pudiéndolo hacer. Si vos le preguntás '¿por qué no tomás?', te responden 'porque me funden la empresa'. Y eso es lo que hay que cambiar", afirmó Zago durante un debate sobre el futuro del mercado laboral con el ciclo Consenso 2023.







"No solo hay que cambiar las leyes, sino la mentalidad del empleador, para que no esté midiendo permanentemente si lo afecta en mucho, en poco o en nada tomar a un empleado. Eso es lo que hay que cambiar, porque si no la Argentina va a ser inviable", agregó el legislador liberal. Zago se refirió también a la reforma laboral que impulsaría un eventual gobierno de Javier Milei y su postura frente a los convenios colectivos de trabajo y las discusiones paritarias. "Nosotros insistimos en que el convenio puede ser entre partes. Seguramente va a seguir existiendo el Ministerio de Trabajo y las leyes laborales, pero vamos hacia una modernización de toda la cuestión, donde el empleador y el trabajador estén de común acuerdo y dejen de tener tantos intermediarios", propuso. Javier Milei y Oscar Zago Si bien aclaró que su postura no apunta a que tengan que desaparecer los gremios, el legislador porteño opinó que el trabajador tendría que contar con la posibilidad de elegir entre un sindicato u otro. En ese sentido, insistió en que "si un trabajador tiene la capacidad de elegir un dirigente gremial, también la tiene para discutir su propio salario". "Yo confío en los trabajadores cuando son autónomos y pueden discutir su propio salario. Hoy un empleado de comercio discute directamente con su empleador, no con el gremio", justificó Zago.