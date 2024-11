Desde el PRO advierten al Gobierno por la eliminación de las PASO: "Discutirlo ahora no está bien"

Alejandro Finocchiaro sostuvo que el proyecto debe plantearse "estudiadamente" y que "hoy no hay votos" en el Congreso para aprobarlo. También propuso un sistema de financiamiento mixto para los partidos políticos.

El diputado del PRO Alejandro Finocchiaro se expresó a favor de la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y de los cambios en el financiamiento a los partidos políticos, pero aclaró que "se debe hacer estudiadamente" y "no está bien" discutirlo tan cerca de las elecciones de 2025.

"Discutir esto a seis o siete meses de una elección me parece que no está bien. Lo mismo el tema del financiamiento de los partidos. Existen como 700 partidos, pero hay que hacerlo bien, no se puede hacerlo a las apuradas", señaló este domingo a Radio Rivadavia.