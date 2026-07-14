Mundial 2026: la novia inglesa de un futbolista de Argentina reveló por quién hinchará Kelci-Rose Bowers, pareja de un jugador de la albiceleste, expuso a qué equipo alentará durante la semifinal del Mundial 2026. "No pensé que esto iba a suceder", reconoció. Por Agregar C5N en









Kelci-Rose Bowers, novia de Marcos Senesi.

Kelci-Rose Bowers, futbolista inglesa y pareja del defensor de la Selección argentina Marcos Senesi, expuso que apoyará a la albiceleste en el partido contra Inglaterra en el marco de las semifinales del Mundial 2026, aunque remarcó que le deseará el "mejor juego" al equipo europeo.

En sus redes sociales, Bowers reconoció que alentará a la Selección argentina debido que Senesi integra el plantel y también destacó el desempeño del conjunto de Thomas Tuchel: "Mi pareja juega para Argentina, así que en cualquier relación lo que sea que haga tu pareja lo vas a apoyar. Es una situación única para mí. Por supuesto que ser inglés y llegar a semifinal es un logro loco y estoy súper orgullosa de mi país".

Instagram: /_kelci.rose_ "Es una situación loca porque no pensé que esto iba a suceder. Es un poco loco que Inglaterra juegue contra Argentina en la semifinal. Para mí, poder venir a la Copa del Mundo y apoyar a la Argentina ha sido increíble. Abrazar la cultura en Argentina y publicar en mis redes sociales vistiendo la camiseta de Argentina", agregó en esta línea.

En tal sentido, confirmó que asistirá al Mercedes Benz-Stadium para presenciar el cruce: "Hay algo controversial sobre lo que voy a hacer. Voy a ir al partido y a disfrutar el juego, voy a respetar a ambos equipos, voy a estar animando a mi pareja y voy a desearle a Inglaterra el mejor juego. En realidad no miro fútbol. Juego al fútbol y lo amo, pero en realidad no lo veo".

La curiosidad del árbitro que dirigirá a Argentina contra Inglaterra La designación de Ismail Elfath como árbitro principal para la semifinal entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026 despertó una gran expectativa entre los hinchas argentinos, motivada por un antecedente puntual en su trayectoria. Este juez estuvo presente en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde se desempeñó como cuarto árbitro.