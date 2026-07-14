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14 de julio de 2026 Inicio

Mundial 2026: la novia inglesa de un futbolista de Argentina reveló por quién hinchará

Kelci-Rose Bowers, pareja de un jugador de la albiceleste, expuso a qué equipo alentará durante la semifinal del Mundial 2026. "No pensé que esto iba a suceder", reconoció.

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Kelci-Rose Bowers

Kelci-Rose Bowers, novia de Marcos Senesi.

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En sus redes sociales, Bowers reconoció que alentará a la Selección argentina debido que Senesi integra el plantel y también destacó el desempeño del conjunto de Thomas Tuchel: "Mi pareja juega para Argentina, así que en cualquier relación lo que sea que haga tu pareja lo vas a apoyar. Es una situación única para mí. Por supuesto que ser inglés y llegar a semifinal es un logro loco y estoy súper orgullosa de mi país".

"Es una situación loca porque no pensé que esto iba a suceder. Es un poco loco que Inglaterra juegue contra Argentina en la semifinal. Para mí, poder venir a la Copa del Mundo y apoyar a la Argentina ha sido increíble. Abrazar la cultura en Argentina y publicar en mis redes sociales vistiendo la camiseta de Argentina", agregó en esta línea.

En tal sentido, confirmó que asistirá al Mercedes Benz-Stadium para presenciar el cruce: "Hay algo controversial sobre lo que voy a hacer. Voy a ir al partido y a disfrutar el juego, voy a respetar a ambos equipos, voy a estar animando a mi pareja y voy a desearle a Inglaterra el mejor juego. En realidad no miro fútbol. Juego al fútbol y lo amo, pero en realidad no lo veo".

La curiosidad del árbitro que dirigirá a Argentina contra Inglaterra

La designación de Ismail Elfath como árbitro principal para la semifinal entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026 despertó una gran expectativa entre los hinchas argentinos, motivada por un antecedente puntual en su trayectoria. Este juez estuvo presente en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde se desempeñó como cuarto árbitro.

Esta curiosidad tomó relevancia apenas se confirmó su nombre para el cruce de este miércoles, generando ilusión entre quienes ven en su designación un guiño de buena suerte, teniendo en cuenta que aquella final terminó con la consagración de la Selección Argentina como campeona del mundo.

Ismail Elfath tiene 44 años, nació en Casablanca, Marruecos, y emigró a Estados Unidos a los 18 para estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Austin, Texas. Aunque el fútbol lo acompañó desde chico, en determinado momento dejó de jugar para formarse como árbitro, camino que lo llevó a transformarse en uno de los referentes de su país. En 2001 obtuvo la ciudadanía estadounidense a través del Programa de Visados de Inmigración de la Diversidad, actualmente suspendido.

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