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14 de julio de 2026 Inicio

Mundial 2026: cuándo y contra quién juega Francia por el tercer puesto

El seleccionado de Didier Deschamps perdió 2-0 con España por la primera semifinal del torneo, por lo que no jugará el partido definitorio.

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Francia no jugará la final del Mundial 2026.

Francia no jugará la final del Mundial 2026.

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La Selección de Francia perdió 2-0 con España en el AT&T Stadium por las semifinales del Mundial 2026, por lo que ahora disputará el partido por el tercer puesto del torneo. La derrota se trató de un duro golpe para los Azules, debido a que buscaban su tercera final consecutiva en las Copas del Mundo.

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Debido a que no jugará la final del torneo, el conjunto de Didier Deschamps jugará el encuentro que cerrará el podio de la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. En este marco, enfrentará al perdedor del partido entre la Selección argentina e Inglaterra, que se cruzarán este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium por la otra semifinal.

Francia perdi&oacute; con Espa&ntilde;a por las semifinales del Mundial 2026.

Francia perdió con España por las semifinales del Mundial 2026.

En tanto, el encuentro se llevará adelante el sábado desde las 18 en el Hard Rock Stadium de Miami y será el último previo a la final, donde España aguarda al ganador de Argentina contra Inglaterra de cara al cruce del domingo a las 16 en el MetLife Stadium.

Por lo pronto, el último cotejo por el tercer puesto de un Mundial se produjo en Qatar 2022, en el que el equipo de Lionel Scaloni se consagró campeón. En aquel partido, Croacia se impuso 2-1 sobre Marruecos con goles de Joško Gvardiol y Mislav Orši, mientras que Achraf Dari descontó para los africanos.

Quién es Ismail Elfath, el árbitro estadounidense que dirigirá Argentina vs. Inglaterra

La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath para dirigir la semifinal entre Argentina e Inglaterra, la cual se disputará el miércoles a las 16. El juez llega con tres partidos dirigidos en el torneo y 268 encuentros internacionales en su carrera, pero será la primera vez que dirija a la Selección mayor.

Nació en Casablanca, Marruecos, pero a los 18 años se mudó a Estados Unidos y, desde entonces, construyó su carrera como árbitro. Actualmente tiene 44 años, hace diez años es árbitro FIFA y esta es su segunda Copa del Mundo, ya que estuvo en Qatar 2022.

Durante su carrera arbitró en la CONCACAF Gold Cup, la CONCACAF Nations League, el Mundial Sub-20, la FIFA Club World Cup y la Copa América, además de otras experiencias como la J1 League de Japón y la Saudi Pro League.

En un total de 268 partidos dirigidos, acumula 1.032 tarjetas amarillas, con un promedio de 3,85 amonestaciones por partido. Sacó 36 rojas directas y 33 por doble amarilla, por lo que 69 jugadores fueron expulsados en su totalidad, es decir, una cada cuatro partidos.

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