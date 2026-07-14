Robbie Williams, Laura Pauisini, Tom Cruise y más: el impactante line up de la clausura del Mundial 2026 La FIFA confirmó quiénes son los artistas que participarán de la ceremonia de clausura el domingo 19 de julio en el MetLife. Por Agregar C5N en









La ceremonia de cierre tendrá a un elenco estelar de figuras del cine y la música. Redes sociales / Imagen realizada con la IA

La final del Mundial 2026 será el domingo 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey y la FIFA ya confirmó cuál será el line up de artistas que estarán en la ceremonia antes del comienzo del partido.

El encuentro estará repleto de estrellas de la música y el cine, como Tom Cruise y Robbie Williams, que se darán cita en la clausura del torneo internacional de fútbol. El espectáculo comenzará exactamente 90 minutos antes del pitazo inicial (a las 13:30, hora local). Para los espectadores que siguen el evento desde Argentina, la ceremonia se transmitirá a las 14:30.

Según informó el organismo en el comunicado, la ceremonia “destacará la pasión, la emoción y el carácter global que han definido la 23ª edición de la Copa Mundial de la FIFA de 48 selecciones; un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en el fútbol, ha batido récords y ha permitido que una nueva generación de niños y niñas de todo el mundo sueñen a lo grande”.

Las puertas del estadio abrirán dos horas y media antes del show (a las 11 hora local) para que los aficionados disfruten de actividades exclusivas en la previa.

Un elenco de estrellas a nivel global El evento tendrá a Robbie Williams y Laura Pauisini, con sus canciones de pop, mientras Tom Cruise tendrá una participación estelar pero que todavía no se conoce qué tenor tendrá.