Robbie Williams, Laura Pauisini, Tom Cruise y más: el impactante line up de la clausura del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 será el domingo 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey y la FIFA ya confirmó cuál será el line up de artistas que estarán en la ceremonia antes del comienzo del partido.
El encuentro estará repleto de estrellas de la música y el cine, como Tom Cruise y Robbie Williams, que se darán cita en la clausura del torneo internacional de fútbol. El espectáculo comenzará exactamente 90 minutos antes del pitazo inicial (a las 13:30, hora local). Para los espectadores que siguen el evento desde Argentina, la ceremonia se transmitirá a las 14:30.
Según informó el organismo en el comunicado, la ceremonia “destacará la pasión, la emoción y el carácter global que han definido la 23ª edición de la Copa Mundial de la FIFA de 48 selecciones; un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en el fútbol, ha batido récords y ha permitido que una nueva generación de niños y niñas de todo el mundo sueñen a lo grande”.
Las puertas del estadio abrirán dos horas y media antes del show (a las 11 hora local) para que los aficionados disfruten de actividades exclusivas en la previa.
Un elenco de estrellas a nivel global
El evento tendrá a Robbie Williams y Laura Pauisini, con sus canciones de pop, mientras Tom Cruise tendrá una participación estelar pero que todavía no se conoce qué tenor tendrá.
Además, estarán Nicole Scherzinger, cantante mundialmente famosa por ser la vocalista principal del exitoso grupo femeninoT he Pussycat Dolls y el streamer y famoso youtuber IShowSpeed.
Jennifer Hudson será la encargada de cantar una versión especial del himno de Estados Unidos minutos antes de empezar el partido incial que definirá al nuevo campeón del mundo del fútbol.
"La cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de esta competición histórica", detalló Heimo Schirgi, director de Operaciones del Mundial 2026.