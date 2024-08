Denuncia contra Alberto Fernández : citaron a declarar al ex jefe de la Residencia de Olivos

Este lunes deberá presentarse en Comodoro Py ante el juez Julián Ercolini debido a la estrecha relación personal y profesional con el ex mandatario.

Denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género: citaron a declarar al ex jefe de la Residencia de Olivos

La Justicia citó al ex jefe de la Quinta Presidencial durante el gobierno del Frente de Todos Daniel Rodríguez a declarar en el marco de la causa que investiga al expresidente Alberto Fernández por la la presunta violencia de género ejercida contra su ex mujer Fabiola Yañez.

Este lunes, Rodríguez deberá presentarse en Comodoro Py ante el juez Julián Ercolini debido a la estrecha relación personal y profesional con el ex mandatario, motivo por el cual la Justicia supone que podría tener conocimiento del vínculo que había en la pareja entre 2019 y 2023.

Durante sus funciones en Olivos, no dio entrevistas ni tampoco utilizó redes sociales; su relación con Fernández proviene desde la presidencia de Néstor Kirchner, dado que ambos pertenecían al Peronismo.

Rodríguez fue bombero de la Policía Federal; trabajó como custodio de Fernández cuando era jefe de Gabinete de Kirchner y luego pasó a ser su chofer personal, cadete y secretario hasta, finalmente, llegar a estar a cargo de la residencia de Olivos.

Semanas atrás, el ex presidente de la Nación sostuvo, y hasta el momento no se retractó, que está "siendo acusado" de algo que "no hizo" y que "nunca ha golpeado" a Yañez ni a "ninguna mujer".

Niegan que se haya perdido el celular Fabiola Yañez

El abogado y ex diputado Mauricio D'Alessandro negó que se haya perdido un teléfono celular Yañez que podría ser clave en la denuncia al asegurar que todo el contenido está subido a la nube.

"No existe nunca en una denuncia pruebas tan claras e inevitables como en esta. No es cierto de que Fabiola Yañez perdió el celular", precisó el abogado que es pareja de la letrada que defiende a la exprimera dama en declaraciones a radio Splendid AM990.

"Puede ser que el propio Alberto haya pensado que podía garantizar que Fabiola había perdido el teléfono, sino no hay razón alguna para semejante afirmación. Ella tiene el teléfono, tiene la nube, tiene todo", precisó.

"Alberto Fernández puede ir preso, pero todavía nadie lo pidió. Si lo pidiera Fabiola, puede ir preso 10 años", señaló el letrado. Asimismo, afirmó que "los amigos de él difundieron sus videos" y explicó que "hay personas que lo detestan a Alberto".