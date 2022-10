Dalbón criticó a la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner: "Si hubiera sido Macri, tendríamos 50 presos"

Gregorio Dalbón , abogado de Cristina Kirchner en sus causas civiles, explicó por qué no forma parte de la querella en la causa que investiga el intento de magnicidio a la vicepresidenta . Además, criticó el accionar de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo y sostuvo que "si le hubieran puesto una pistola en la cabeza a Mauricio Macri tendríamos 50 presos" . "Para querellar suavemente, no cuenten conmigo" , sentenció.

"No estoy en la querella porque no estoy de acuerdo con algunas circunstancias de la instrucción de la causa y con cómo se está llevando la investigación con la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo" , manifestó el letrado en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10.

El abogado cuestionó "la permisividad con que la querella dejó pasar el tema del borrado del celular de Sabag Montiel y la investigación de la custodia de Cristina y la posibilidad de que el policía que borró el celular fue investigado".

"Si le hubieran puesto una pistola en la cabeza a Mauricio Macri tendríamos 50 presos, cacerolas todo el tiempo en la puerta de Tribunales, el país sería un caos, parece que quieren matar a nuestra vicepresidenta y no pasa nada", aseveró Dalbón.

"Para querellar suavemente, no cuenten conmigo. Conmigo cuenten para ir al frente contra un acto de terrorismo, el máximo que vimos desde la última dictadura militar", definió.

Según el letrado, "lo que hay que hacer, en mi opinión jurídica, es recusar a Capuchetti y a Rívolo, investigar a la custodia de la vicepresidenta, no a Diego Carbone que no estaba sino a la que estaba en el momento, porque no es normal que suceda lo que sucedió y que nadie esté hablando de lo que ocurrió a nivel de la seguridad".

El abogado planteó que "no hubo ningún acto de la custodia de la vicepresidenta que tuviera que ver con protocolos que hay para vicepresidentes, presidentes y personas que están en peligro, en una situación que ya había mostrado vulnerable a Cristina". "Si esto no lo vio la AFI ni la custodia, me parece que hay que investigarlos a todos", aseguró.

"¿Qué esperan para llamar a Bullrich como testimonial? ¿No le dijo a El Presto que a ella le gustaban los políticamente incorrectos? Este políticamente incorrecto dijo que a Cristina hay que matarla y a sus crías", expresó Dalbón.

En otro aspecto de la causa, el letrado manifestó: "Sale un hombre de la PSA a ufanarse de que 'hemos podido rescatar el Telegram del teléfono de Sabag Montiel'. ¿Para qué se dice eso públicamente? ¿Para que los que hablaron por Telegram con Sabag Montiel tiren el teléfono al río? No se dicen esas cosas. ¿Por qué se filtra cada declaración?". "Estas investigaciones tienen que ser mucho más celosas y herméticas", enfatizó.

"Me da vergüenza ajena y por eso no estoy en la querella. Me parece que lo que tenemos que hacer es recusar a toda esta gente que está investigando pésimamente. Aparte, no se les conoce la cara a Capuchetti ni a Rívolo. Cuando tendrían que salir a dar a conocer a la sociedad cómo van las cosas", cuestionó.

"Acá no está solamente Sabag Montiel, tiene que haber un servicio de inteligencia que haya estado seguramente inmerso en esta situación porque no hay ningún magnicidio en ningún lugar del mundo donde no haya participado la inteligencia y donde no haya habido financiamiento. Ahí hay una pata de investigación, por qué no están llamando a la familia Caputo a indagatoria para preguntarles por qué pagaban a esa maderera $7 millones", expuso el abogado.

"Cuando Cristina es acusada se pelean para quedarse con la causa. Cuando es víctima se pelean para ver de qué manera planchan la causa y la amasan para quitarle la credibilidad ante la sociedad", aseguró Dalbón. "En Comodoro Py no hay justicia, lo que hay es negociaciones, estrategias, política, comercio, pero justicia es muy difícil de encontrar en ese edificio", concluyó.

