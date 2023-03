Dady Brieva en Duro de Domar: "Si no ganamos, vamos a tener problemas"

"Yo soy peroncho y encontré un lugar donde volver a levantar el orgullo peronista. No lo hago de guapo. No nos queda más margen. Si no ganamos, realmente vamos a tener problemas. Hay que hacerlo en defensa propia", explicó Dady a Pablo Duggan y A todo el panel.

Al ser consultado sobre cómo recibe las críticas por ser un declarado peronista, simplemente las minimizó: "Hago jueguito".

"Tengo que agradecer que me han hecho hacer gratis un curso de supervivivencia, que en cualquier lado se pagaría una fortuna. Hoy por hoy, los cañonazos son música funcional para mis oídos", definió Brieva.

De todos modos, negó haber sentido en algún momento que se inmolaba por el peronismo. "Acá hubo un montón de compañeros que murieron. Yo vivo en Puerto Madero, vivo bien, estoy enamorado, tengo cuatro hijos, una nieta...".

"Al lado de lo que le pasó a Cristina (Kirchner), al lado de los 30 mil desaparecidos y al lado de todo lo que pasó, ¡yo qué hago? Tiro un petardito", reflexionó.

Además, se refirió al rol de su pareja, Mariela Anchipi, en el panel de DDD y negó que ella le haya pedido permiso para participar en el programa.

"La Chipi siempre fue muy independiente, no me consulta nada. Siempre laburó, siempre fue autosuficiente, siempre tuvo su guita y no le gusta depender de nadie. Me encantó que enganche acá", concluyó.

Al ser consultado sobre su relación con Susana Giménez y Mirtha Legrand, dos antiperonistas acérrimas, aclaró: "Con Susana somos amigos. Hace mucho que no la veo, pero el cariño está intacto. Yo la quiero mucho, al igual que a Mirtha, que hizo muchísimo por Midachi. Las peleas no pueden ser personales, porque si pasás el peine fino, no queda nada”.